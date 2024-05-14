Особняк из популярного хоррор-сериала выставили на продажу

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В третьем сезоне сериала в этом доме молодые колдуньи набирались знаний по части темного искусства.

Журналисты указали на реалистичность здания, из-за которой с трудом верится, что особняк настоящий, а не декорация.

Местные жители прозвали его особняком Бакнера. Здание построил в 1856 году хлопковый магнат Генри Бакнер, чтобы утереть нос бывшему бизнес-партнеру Фредерику Стэнтону, который до этого возвел себе большой особняк.

Раньше там располагалось деловое образовательное учреждение, но в 80-е годы дом выкупили в частную собственность.

Ранее аукционный дом Julien’s Auctions в Соединенных Штатах планировал продать гитару фронтмена The Beatles Джона Леннона. Инструмент снимали в фильме «На помощь!» в 1965 году.