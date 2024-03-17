17 марта 2024, 18:53

Особенности «корейской Арматы» оценили в США

Читайте нас в: Google Новости

Новый северокорейский танк опробовали в действии на недавних учениях в КНДР. Боевую машину построили на основе элементов советского Т-62, сообщило американское издание The National Interest.

Авторы материала нашли внешнее сходство между северокорейской машиной и российским танком Т-14 «Армата», который имеет общие конструктивные особенности с более старым советским Т-62. У Пхеньяна есть в арсенале история модификации этого танка.

В статье указали, что в КНДР построили девять прототипов новой машины, которую на Западе назвали M2020. Танк имеет гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров, пулемет, автоматический гранатомет и пусковые установки с противотанковыми ракетами Bulsae-3.

Северная Корея в начале марта провела соревнования среди танковых экипажей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал танк нового типа.

КНДР Машины Танки
17 марта 2024, 17:58
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье
Читайте нас в: Google Новости
Территорию воинской части в Приднестровье атаковал дрон-камикадзе. В результате произошел взрыв, а затем начался пожар. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Мингосбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва», - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что, по предварительным данным, атаковавший дрон-камикадзе летел со стороны Клеверного моста.

В пресс-службе также отметили, что пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

В январе этого года Министерство госбезопасности ПМР заявило, что иностранцы планируют теракты и диверсии на военных объектах республики. По данным ведомства, специалисты с военным опытом прибыли с территории Украины и проходят подготовку на территории Молдавии.

Пожары Беспилотники Военные Приднестровье
17 марта 2024, 17:18
Полиция Латвии забрала документы у пришедших на выборы в посольство россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поголовную проверку документов устроила полиция Латвии у россиян, которые пришли в посольство для участия в голосовании на выборах президента. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

В ведомстве подчеркнули, что все прилегающие к зданию улицы оцепили сотрудники силовых ведомств. Кроме того, у нескольких россиян забрали латвийские карты с видом на жительство с истекшим сроком годности и потребовали явиться в миграционную службу, чтобы получить предписание для выезда.

«Такая изощренная форма издевательства над нашими гражданами, пришедшими реализовать свое конституционное право в посольство, не может не вызывать отвращения. Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», - оценили ситуацию дипломаты.

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере в конце февраля заявила, что голосующие в посольстве на выборах президента россияне рискуют подпасть п од уголовное дело.

Она пояснила, что голосование также пройдет на новых территориях, которые Латвия не признала. Министр добавила, что своим участием голосующие россияне фактически поддержат специальную военную операцию, за что в республике предусмотрена уголовная ответственность.

На этой неделе после начала голосования министр дезавуировала свое заявление, заявив, что участие в выборах не означает поддержку политики государства. Либиня-Эгнере добавила, что пришедшим на выборы в посольство россиянам ничего не грозит.

Латвия Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:26
Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за заявления о золоте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МИД Румынии 17 марта вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за обращения посольства к «горячим головам» с требованием забыть о мечте вернуть румынское золото, вывезенное во время Первой мировой войны на хранение. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

«Послу передали глубокое недовольство румынской стороны из-за <…> публичного сообщения посольства РФ, касающегося важных тем, берущих начало в историческом прошлом», - пояснило румынское внешнеполитическое ведомство.

Депутаты ЕП потребовали от России вернуть Румынии золотой запас и культурные ценности. Часть из них страна получила от СССР в 1935 и 1956 годы. В начале нулевых Россия и Румыния организовали комиссию по вопросам румынского золота.

В МИД России отреагировали на эти требования, объяснив их желанием румынских властей улучшить свое экономическое положение за счет другого государства. При этом в ведомстве подчеркнули, что долг самой Румынии перед Россией во много раз превышает стоимость золота.

Золото Россия МИД РФ Румыния
17 марта 2024, 15:43
Российские боксеры проголосовали на выборах президента России в Сербии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужская и женская сборные России по боксу проголосовали на выборах президента в Сербии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование проходит в районе Нови-Белград в школе при посольстве России. После открытия участка рядом со зданием начала расти большая очередь из желающих проголосовать, многие взяли с собой детей. Перед входом установили металлодетектор.

Сборная России по боксу сейчас участвует в международном турнире в Сербии. Сегодня спортсмены прибыли к участку, чтобы отдать свой гражданский долг.

«Нам приятно проголосовать на выборах здесь, мы патриоты своей страны», - рассказал тренер мужской национальной команды России по боксу Виктор Фархутдинов.

Глава российского дипломатического представительства Александр Боцан-Харченко уточнил, что за первые часы на участке проголосовали свыше тысячи человек.

Ранее посольства России рассказали о высокой явке на выборы в зарубежных странах.

Сербия Выборы президента — 2024

Новости по теме