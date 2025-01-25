25 января 2025, 07:40

Основателя «русской деревни» арестовали на Бали

Unsplash
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Немецкого бизнесмена и основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного как «русская деревня», Андре Фрея арестовали на острове Бали. Об этом со ссылкой на инспектора местной полиции Бали Даниэля Адитьяджая сообщил сайт Detik.

По версии следствия, предприниматель нарушил правила землепользования и через возглавляемую им компанию переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под туристические объекты.

Местные жители пожаловались полиции, что 53-летний бизнесмен использовал сельскохозяйственные земли для коммерческих целей и строительства вилл. Проверка показала, что у основателя «русской деревни» не было необходимых разрешений на это.

Ранее на Бали задержали двух российских граждан , которых заподозрили в организации проституции и торговле людьми. По данным индонезийской прессы, задержанные публиковали в Сети анкеты девушек и привлекли к оказанию интимных услуг на территории страны как минимум 15 человек.

Индонезия Бали
25 января 2025, 07:42
Поляки решили защититься от российских ракет «Циркон» забором
Пресс-служба Минобороны
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Польша планирует защититься от российских ракет «Циркон» шестиметровым забором. Ограждение установлено на границе с Белоруссией, сообщило агентство Associated Press.

Забор с колючей проволокой оснащен видеокамерами. За приграничьем идет наблюдение с воздуха. Поляки стянули на границу с Белоруссией порядка 13 тысяч военных и пограничников.

Авторы материала не исключили, что мера связана с планируемым размещением российских ракет «Циркон» на белорусской территории.

В декабря Министерство обороны России впервые показало этот гиперзвуковой снаряд в деталях. Носовую часть «Циркона» прикрывает цилиндрический кожух, который, предположительно, должен защищать ракету от «любопытных глаз» и внешних повреждений. Также в носовой части можно было увидеть разгонный блок.

Ракеты Белоруссия Польша
25 января 2025, 07:23
Белый дом потребовал от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России
Unsplash
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США назвали 27 февраля конечным сроком разгрузки танкеров с российской нефтью. Об этом заявил замминистра нефти и природного газа страны Панкадж Джайн, его процитировало агентство Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разъяснило индийской стороне санкции, которые ввели против танкеров с нефтью из России. По словам Джайна, 27 февраля в силу вступают ограничения, связанные с оказанием «нефтяных услуг», поэтому разгрузить танкеры придется до этой даты.

«27 февраля - это крайний срок», - уточнил министр.

Он добавил, что Индии также необходимо завершить финансовые операции до 12 марта, чтобы не попасть под американские санкции. Страна продолжит закупать российскую нефть, если цена на нее будет ниже 60 долларов за баррель, подчеркнул Джайн. Транспортировку энергоресурса будут осуществлять без участия компаний и судов России, которые попали в санкционный список, объяснил индийский министр.

Ранее порты в Китае отказались разгружать пять танкеров, перевозящих почти четыре миллиона баррелей нефти с Дальнего Востока. Из-за новых антироссийских санкций США суда застряли в акватории недалеко от берегов КНР.

Индия Санкции Нефть Россия
25 января 2025, 07:20
Лукашенко исключил повторение массовых протестов и беспорядков в Белоруссии
Global Look Press
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил повторение протестов, какие были после выборов пять лет назад. Слова главы республики привело РИА «Новости».

«Все наши противники и враги должны понимать - не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году», - сказал белорусский лидер на акции «Марафон единства».

Он добавил, что республика никогда не свернет с дороги истинной демократии и уважения прав человека. В Белоруссии создадут общество справедливости, в котором люди будут уважать друг друга, подчеркнул Лукашенко.

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко ранее заявил, что компания по выборам президента проходит штатно, согласно действующему законодательству. В любом случае, голосование оценят наблюдатели, в том числе национальные. В Центризбирком не поступало никаких жалоб от кандидатов в лидеры государства.

Белоруссия Александр Лукашенко Протесты Беспорядки Выборы в Белоруссии Протесты после выборов в Белоруссии Выборы
25 января 2025, 05:48
В Аргентине из уголовного кодекса уберут понятие «убийство женщины»
Freepik
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Аргентинские власти решили убрать из уголовного кодекса страны понятие «убийство женщины», являющееся отягчающим обстоятельством. Об этом в соцсети X сообщил министр юстиции Марьяно Кунео Либарона.

Он заявил, что власти принимают такие меры, исходя из того, что правительство Аргентины защищает равенство всех людей перед законом, независимо от пола.

«Ни одна жизнь не стоит больше другой», - закончил свое заявление министр.

Сегодня, 25 января, в Вашингтоне прошел митинг против абортов. На нем собралось рекордное количество людей - более 150 тысяч человек. На марше присутствовал и президент Штатов Дональд Трамп. Согласно медицинской статистике, после победы республиканца операции по вазэктомии увеличились на 1200% из-за страха, что он запретит аборты в стране.

В ноябре прошлого года президент Аргентины Хавьер Милей посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Там лидер южноамериканской страны выступил на сцене и поздравил Трампа с переизбранием, а также раскритиковал идею социализма.

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