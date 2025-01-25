Основателя «русской деревни» арестовали на Бали
Немецкого бизнесмена и основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного как «русская деревня», Андре Фрея арестовали на острове Бали. Об этом со ссылкой на инспектора местной полиции Бали Даниэля Адитьяджая сообщил сайт Detik.
По версии следствия, предприниматель нарушил правила землепользования и через возглавляемую им компанию переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под туристические объекты.
Местные жители пожаловались полиции, что 53-летний бизнесмен использовал сельскохозяйственные земли для коммерческих целей и строительства вилл. Проверка показала, что у основателя «русской деревни» не было необходимых разрешений на это.
Ранее на Бали задержали двух российских граждан , которых заподозрили в организации проституции и торговле людьми. По данным индонезийской прессы, задержанные публиковали в Сети анкеты девушек и привлекли к оказанию интимных услуг на территории страны как минимум 15 человек.