Основателя партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена похоронили во Франции

Во Франции похоронили основателя правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена. Прощание прошло в церкви Святого Иосифа для узкого круга родных и близких, сообщил телеканал BFMTV , который вел трансляцию.

Политика похоронили в его родной коммуне Ла-Трините-сюр-Мер на западе страны. Церемония длилась около двух часов, после чего тело усопшего вынесли из церкви под звуки волынок. Жан-Мари Ле Пена похоронили на местном кладбище рядом с родителями.

По информации телеканала, вокруг церкви собралось много людей, внутрь пускали только близких политика. На церемонии помимо дочерей Ле Пена присутствовали внучка Марион Марешаль, депутат Европарламента, а также ряд политических деятелей, в том числе действующий глава «Национального объединения» Жордан Барделла.

Жан-Мари Ле Пен скончался 7 января 2025 года в возрасте 96 лет после длительной болезни. В последнее время перед смертью политика признали недееспособным из-за ухудшения здоровья.