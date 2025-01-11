11 января 2025, 20:18

Основателя партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена похоронили во Франции

РИА «Новости»
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Во Франции похоронили основателя правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена. Прощание прошло в церкви Святого Иосифа для узкого круга родных и близких, сообщил телеканал BFMTV, который вел трансляцию.

Во Франции похоронили основателя правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена. Прощание прошло в церкви Святого Иосифа для узкого круга родных и близких, сообщил телеканал BFMTV , который вел трансляцию.

Политика похоронили в его родной коммуне Ла-Трините-сюр-Мер на западе страны. Церемония длилась около двух часов, после чего тело усопшего вынесли из церкви под звуки волынок. Жан-Мари Ле Пена похоронили на местном кладбище рядом с родителями.

По информации телеканала, вокруг церкви собралось много людей, внутрь пускали только близких политика. На церемонии помимо дочерей Ле Пена присутствовали внучка Марион Марешаль, депутат Европарламента, а также ряд политических деятелей, в том числе действующий глава «Национального объединения» Жордан Барделла.

Жан-Мари Ле Пен скончался 7 января 2025 года в возрасте 96 лет после длительной болезни. В последнее время перед смертью политика признали недееспособным из-за ухудшения здоровья.

Болезни Франция
11 января 2025, 20:08
Потерявший управление танкер в Балтийском море отбуксируют к порту Засниц
Pxhere
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Панамский танкер Eventin, который потерял управление в акватории Балтийского моря, отбуксируют к порту Засниц на острове Рюген. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным источника издания в аварийно-спасательных службах, прибытие судна ожидается 12 января. Танкер разместят на якорной остановке - она находится примерно в четырех километрах от берега.

Буксировку танкера осуществляют из-за шторма, который может угрожать экипажу. Волны в Балтийском море при опасных погодных условиях уже достигают 2,5 метра, сообщил сайт kp.ru.

Танкер потерял управление накануне. На борту судна находится около 99 тысяч тонн нефти. Угрозы окружающей среде нет, причину потери управления еще предстоит установить.

В декабре в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Общий объем разлившихся нефтепродуктов составил около 3,8 тысячи тонн. Загрязнение мазутом уже обнаружили в Крыму. Мониторинг ситуации осуществляют морские суда и авиация.

Шторм Балтийское море
11 января 2025, 19:34
Варум и Агутин столкнулись с угрозой потери квартиры за 200 миллионов рублей в США
РИА «Новости»
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Российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум оказались перед угрозой потери элитной квартиры в Соединенных Штатах. Об этом сообщил aif.ru.

Супруги могут остаться без жилья стоимостью около 200 миллионов рублей в Лос-Анджелесе, где полыхают лесные пожары.

Площадь апартаментов - 300 квадратных метров. Жилье звездной пары находится на первой линии на берегу Тихого океана.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 11 человек. В общей сложности огонь уничтожил свыше 10 тысяч построек, сообщил «Ридус».

Пожары начались в штате с 7 января. К 11 января американские спасатели добились первых успехов в сдерживании распространения огня. Они частично взяли под контроль ситуацию в районе Пасифик-Палисейдс. Жителей из зоны риска эвакуировал, власти ввели комендантский час, чтобы предотвратить мародерство. На месте работают сотрудники Национальной гвардии.

США Пожары
11 января 2025, 17:54
Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили в Сьерра-Леоне
Freepik
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Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Сьерра-Леоне. Об этом со ссылкой на органы здравоохранения сообщила газета Awoko.

Первым зараженным стал 27-летний мужчина с запада страны.

«В Сьерра-Леоне подтвержден первый случай mpox, вирусного заболевания, объявленного глобальной угрозой здоровью», - уточнили в публикации.

За день до этого новый штамм вируса обнаружили в Китае, сообщил «Ридус». Носителем стал инфекции стал путешественник из Демократической Республики Конго.

Первый случай оспы обезьян 7 января зафиксировали во Франции. Пациент заразился новым штаммом clade 1b, объяснил Минздрав страны. При этом он не посещал Центральную Африку, в которой выявлялись вспышки этого заболевание. По информации ведомства, мужчина контактировал с двумя людьми, которые побывали в одном из африканских государств.

В ноябре специалисты обратили внимание на рост числа случаев заражения оспой обезьян (mpox) в Африке. Число заражений выросло с начала 2024 года на 500%.

Болезни Оспа обезьян
11 января 2025, 16:48
Неизвестные похитили военную технику с армейского склада в Калифорнии
Unsplash
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С армейского склада в калифорнийском Тастине похитили оружие и три военных автомобиля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции.

Неизвестные пришли на склад вечером 8 января. Они перерезали забор, чтобы проникнуть на парковку.

«У нескольких камер хранения удалены замки и отсутствует снаряжение», - рассказали правоохранители.

Со склада пропали три машины Humvee, восемь креплений и семь штативов для пулеметов, медицинское оборудование, 18 штыков и 40 биноклей. Нарушители пытались взломать замок на складе униформы, но не смогли это сделать, добавили в полиции.

Ранее в США задержали мужчину, который пытался пронести в Капитолий ножи и мачете, сообщил aif.ru.

В России участник специальной операции, лишившийся глаза, оказался обманут женой. По его словам, та гуляла на его боевые выплаты, а затем вовсе бросила мужчину. Теперь он с одним глазом, контуженный, без здоровья и денег работает на вахте под Ступино и «сходит с ума от той несправедливости, которая произошла».

Военные Кражи Оружие Машины Калифорния

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