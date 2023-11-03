Основателя криптобиржи FTX признали виновным в мошенничестве

«Бэнкман-Фрид признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре», - сказано в сообщении.

Мужчину обвинили в финансовых махинациях с использованием электронных денег по отношению к клиентам биржи, сговоре с целью отмывания средств и по другим пунктам.

Чуть менее года назад, 21 декабря, основатель FTX вернулся в США. Его ожидали в суде по делу о мошенничестве. Самолет с предпринимателем приземлился в Нью-Йорке, в полете мужчину сопровождали сотрудники Службы маршалов США и ФБР, а в аэропорту фигуранта ждал кортеж внедорожников. Тогда Бэнкман-Фрид сам дал согласие на экстрадицию из Багамских островов.

FTX в 2021 году стала третьей крупнейшей площадкой по объему торгов для обмена цифровых финансов. На ней зарегистрировались более миллиона пользователей. В ноябре 2022 года биржа и 130 аффилированных фирм заявили о банкротстве.