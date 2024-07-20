20 июля 2024, 08:58

Основатель «Яндекса» заявил об отсутствии связей с Россией

РИА «Новости»
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Бывший глава компании «Яндекс» Аркадий Волож заявил, что в настоящее время его ничто не связывает с Россией. Слова предпринимателя привело немецкое издание Der Spiegel.

«У нас сегодня с Россией никаких связей нет. От нашей компании Nebius Group в Москву не уходит ни один байт данных», - сказал он.

Волож уточнил, что полное разделение бизнеса завершилось всего несколько дней назад.

«Мы теперь западная компания. И мы, как и прежде, котируемся на технологической бирже Nasdaq в Нью-Йорке», - добавил бизнесмен.

Во вторник, 16 июля, несколько ранее входивших в Yandex N.V зарубежных стартапов объявили о начале работы компании Nebius Group, которая пришла на смену самой Yandex N.V. Руководителем нового холдинга стал сам Волож, он объединил в Nebius Group стартапы Avride, TripleTen и Toloka.

В марте 2024 года Воложа исключили из санкционных списков Евросоюза.

Яндекс Россия
20 июля 2024, 08:54
Двух россиян поместили в тюрьму за организацию нелегального хаджа в Мекку и Медину
РИА «Новости»
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В Саудовской Аравии двух россиян отправили в тюрьму за организацию нелегального паломничества в Мекку и Медину. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев.

«Получивший реальный срок в один год и 10 месяцев житель Дагестана находится в пригороде Мекки», - уточнил собеседник агентства.

Второй россиянин, по его данным, ожидает своей участи в Медине. После отбывания срока оба могут получить пожизненный запрет на въезд в страну.

Асуев подчеркнул, что у этих «организаторов бюджетного хаджа» обнаружили множество подделанных бейджиков не только российской хадж-миссии, но и министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

«Тюремный срок они проведут Саудовской Аравии. Экстрадиции на родину не будет - между странами нет соответствующей договоренности», - указал он, добавив, что российских дипломатов к заключенным не пустили.

Саудовская Аравия Россия Религия
20 июля 2024, 08:28
При обрушении моста в Китае погибли 11 человек, более 30 пропали без вести
Global Look Press
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Автодорожный мост обрушился в провинции Шэньси на северо-западе Китая. В результате погибли 11 человек, более 30 пропали без вести, сообщило агентство «Синьхуа».

Обрушение переправы произошло из-за проливных дождей и паводков. Спасатели смогли обнаружить пять машин, рухнувших в реку. Поисковая операция на месте продолжается.

По предварительной информации, в воде могут быть еще около 20 автомобилей.

В минувший четверг, 18 июля, в Шэньси ввели режим экстренного реагирования четвертого уровня по распоряжению Госкомитета по предупреждению стихийных бедствий.

Для оказания помощи местным властям в ликвидации последствий проливных дождей в провинцию направили рабочую группу.

По прогнозам синоптиков, ливни продолжат идти в Шэньси до воскресенья, 21 июля.

Машины Китай
20 июля 2024, 04:00
Мать разрешила маленькой дочери поиграть с сотнями крокодилов
Freepik
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Четырехлетняя девочка в Таиланде играла с сотнями новорожденных крокодилов. Фотографии опасных забав возмутили пользователей интернета. Об этом сообщило South China Morning Post.

В начале июля жительница Таиланда Кванруди Сириприча рассказала, как ее дочь играет с более чем 200 детенышами крокодилов. Женщина опубликовала видео и фото, на которых девочка сидела в бассейне с недавно вылупившимися рептилиями.

Судя по соцсетям матери ребенка, у нее своя крокодиловая ферма. Она заявила, что девочка начала играть с детенышами крокодилов в двухлетнем возрасте.

Кванруди добавила, что внимательно следит за своей дочерью во время игр и сразу же вытаскивает ее из бассейна при намеках на опасность. Пользователи осудили ее за то, что она допускает маленькую дочь к опасным животным.

Ранее крокодил напал на девятилетнюю девочку в Индонезии. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке.

Дети Таиланд Животные
20 июля 2024, 03:37
Трамп анонсировал сделку после телефонного разговора с Зеленским
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал официальное заявление в соцсети Truth Social по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик анонсировал «сделку».

По словам Трампа, Зеленский осудил покушение на него, отметив, что «американский народ собрался вместе в духе единства».

«Я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о сделке, которая проложит путь к процветанию», - отметил он.

Экс-президент США Дональд Трамп впервые поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским с начала СВО. Политик назвал состоявшуюся беседу «очень хорошей».

Ранее Трамп пообещал созвониться с Зеленским после официального выдвижения на пост президента США. По словам Трампа, кандидата в президенты США конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло, если бы он управлял страной.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры

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