13 ноября 2024, 17:43

Основатель французской партии «Национальное объединение» Ле Пен попал в больницу

Global Look Press
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Отца политика Марин Ле Пен и основателя французской правой партии «Национальное объединение» Жана-Мари Ле Пен госпитализировали. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, 96-летний политик попал в больницу в начале недели. Издание опровергло сообщения о том, что Ле Пен «прикован к постели». В окружении основателя «Национального объединения» рассказали, что ему становится «то лучше, то хуже».

Сейчас правой партией руководит дочь политика - Марин Ле Пен. В сентябре парижский суд начал рассматривать дело в отношении нее. По версии следствия, Ле Пен вместе с однопартийцами отмывала средства Европарламента. Если вину докажут, политик не сможет выдвинуться на пост президента в 2027 году. По статье об отмывании денег ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в миллион евро.

Больницы Франция
13 ноября 2024, 18:36
Путин обсудил координацию в ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили расширение связей двух государств в политической, торгово-экономической и гуманитарной области. Также Путин и Аль Сауд отметили высокий уровень дружественных отношений стран и эффективность принятых мер для баланса на мировом энергетическом рынке. Они указали на важность продолжения координации в ОПЕК.

Темой обсуждения также конфликт на Ближнем Востоке. По данным пресс-службы, позиция сторон по урегулированию палестино-израильского конфликта практически совпадает.

Страны ОПЕК приняли решение вести нефтедобычу в сокращенном режиме до конца года. Участники организации подтвердили свою готовность следовать сделке.

Кремль Саудовская Аравия Владимир Путин
13 ноября 2024, 17:06
Такер Карлсон заявил о чудовищном уровне наркомании в США
Global Look Press
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Многие американцы потребляют наркотики или содержащие наркотические вещества препараты. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в передаче на своем YouTube-канале.

«Правда заключается в том, что главная проблема США - все здесь много пьют, все под какими-то наркотиками, пьяные, все на каких-то таблетках», - объяснил он.

Карлсон пожаловался, что американские граждане принимают транквилизаторы даже в самолетах. Также он отметил широкое распространение марихуаны, от которой люди становятся «пассивными и тупыми».

«Вы шутите? Почему вы просто не можете наслаждаться вашей жизнью? Она же прекрасна», - возмутился журналист.

Совершено другая ситуация сложилась в других странах, в том числе в Японии и Сингапуре, добавил Карлсон. По его словам, там в аэропортах людей тщательно проверяют на наркотики и в случае провала теста задерживают.

«И если ты не прошел тест на наркотики, домой ты попадешь только через шесть месяцев восстановления. И они никому не скажут, где ты», - подчеркнул репортер.

Ранее Карлсон предположил, что Демпартия США поддержала Украину только ради достижения своих целей. По его мнению, украинской политической системе далеко до демократии.

США Наркотики
13 ноября 2024, 16:26
Лодку с российскими туристами чуть не вынесло в Индийский океан
Unsplash
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Таиландская лодка с 40 российскими туристами потерялась в море и чуть не попала в Индийский океан из-за отсутствия топлива и сломанного транспондера. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Путешественники взяли экскурсию у туроператора, чтобы добраться до островов Симилан, но в какой-то момент топливо кончилось. Катер с экскурсантами выносило волнами из Андаманского моря к открытому океану и территориальным водам Индонезии. Россияне рассказали, что вокруг лодки плавали акулы, однако капитан судна не терял духа.

Экипаж подал сигнал бедствия, но помощь прибыла только через три часа. В итоге туристов благополучно доставили на сушу.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова назвала Таиланд самой популярной страной для новогоднего отдыха среди россиян. В пятерку самых востребованных зимних направлений также вошли Азербайджан, Бали и ОАЭ.

Туризм Индонезия Таиланд
13 ноября 2024, 15:12
Московский суд заочно арестовал судью МУС Алапини-Гансу
РИА «Новости»
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Басманный районный суд города Москвы постановил заочно арестовать судью МУС в Гааге Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу. Ее признали виновной по статье о незаконных задержаниях и заключении под стражу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Ранее столичный суд огласил аналогичный приговор судье МУС Хайкелю Бен Махфуду. Летом этого года он подписал ордера на «арест» секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Судью объявили в международный розыск.

Суд Москва

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