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«Невнятная реакция пресс-секретаря госдепа на появление эсэсовца <…> выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике», - подчеркнул Антонов.

По его мнению, отказ США осудить неонацистские проявления в парламенте Канады являются осквернением памяти миллионов простых людей, которые отдали жизни в годы Второй мировой войны.

«Это предательство памяти американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США», - подчеркнул российский посол.

Антонова отметил, что истеблишмент Соединенных Штатов продемонстрировал «невнимательность», когда речь в очередной раз зашла о нацизме на Украине. Американское руководство обнажило свое реальное отношение к трагедии XX века, поддержав преступления киевского режима «против собственного народа и уничтожение всего русского».

Ранее Мэттью Миллер заявил, что не знает ничего о скандале с чествованием украинского нациста в парламенте Канады, так как якобы в тот момент был занят на мероприятиях ООН.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на произошедшее в канадском парламенте. Представитель Кремля подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности, а потеря памяти об их деяниях будет возмутительной.