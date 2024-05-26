Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в села на границе с Азербайджаном, но столкнулся с недовольством со стороны жителя деревни Киранц Тавушской области. Мужчина вступил с ним в словесную перепалку и отказался впустить в дом из-за делимитации границ, сообщило агентство Sputnik Армения.

Во дворе дома Пашинян заявил, что же делать, если границы сейчас проходит на карте там, где проходит.

«Наша страна у вас все время уменьшается», - сказала ему одна из сельчанок.

Пашинян возразил женщине, что Армения территориально остается прежней, так как границы по картам остается там, где и была. Несколько жителей предложили премьер-министру поселиться в их селе после того, как процесс делимитации завершится.

На предложение обсудить все это вместе с жителями села к Пашиняну подошел хозяин дома и потребовал, чтобы тот ушел. Он заявил, что раз это «по вашим картам азербайджанская территория», то и уходите.

Кроме того, сельчане выбросили в мусорный бак букет роз, возложенный Пашиняном к памятнику павшим, заявив, что его цветы оскверняют его.

Армянский премьер также посетил села Воскепар и Баганис.

Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ , не уточнив, какие именно, в подготовке войны в Нагорном Карабахе против Армении.