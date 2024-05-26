26 мая 2024, 09:07

«Оскорбляет весь народ России». Посол — о словах Байдена в адрес Путина

РИА «Новости»
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Очередное оскорбление американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина направлено против всего народа страны, оно является недопустимым. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В субботу в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт Байден назвал Путина «жестоким тираном».

«Правящим местным кругам пора смириться, что мы продолжим проводить суверенную и независимую политику, которая основана на наших национальных интересах. Выпадами в адрес Владимира Путина Байден оскорбляет весь народ России, демонстрирующий сплоченность вокруг главы государства», - заметил в ответ дипломат.

Антонов подчеркнул, что подобное поведение является недопустимым для любого ответственного политика, а тем более - для президента страны.

«Попытки самоутвердиться и словесное хамство отражают злобу США из-за того, что Россия бросает вызов „основанному на правилах“ миропорядку», - добавил он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала кринжем года слова Байдена о незаменимой американской нации.

США Россия Владимир Путин Джо Байден
26 мая 2024, 05:28
Житель приграничного села прогнал Пашиняна из своего дома
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в села на границе с Азербайджаном, но столкнулся с недовольством со стороны жителя деревни Киранц Тавушской области. Мужчина вступил с ним в словесную перепалку и отказался впустить в дом из-за делимитации границ, сообщило агентство Sputnik Армения.

Во дворе дома Пашинян заявил, что же делать, если границы сейчас проходит на карте там, где проходит.

«Наша страна у вас все время уменьшается», - сказала ему одна из сельчанок.

Пашинян возразил женщине, что Армения территориально остается прежней, так как границы по картам остается там, где и была. Несколько жителей предложили премьер-министру поселиться в их селе после того, как процесс делимитации завершится.

На предложение обсудить все это вместе с жителями села к Пашиняну подошел хозяин дома и потребовал, чтобы тот ушел. Он заявил, что раз это «по вашим картам азербайджанская территория», то и уходите.

Кроме того, сельчане выбросили в мусорный бак букет роз, возложенный Пашиняном к памятнику павшим, заявив, что его цветы оскверняют его.

Армянский премьер также посетил села Воскепар и Баганис.

Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ , не уточнив, какие именно, в подготовке войны в Нагорном Карабахе против Армении.

Армения Азербайджан Никол Пашинян
26 мая 2024, 05:09
Россия и Польша согласовали транзит казахстанской нефти в Германию
Freepik
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Польский госоператор PERN, российская «Транснефть» и немецкая нефтеперерабатывающая компания PCK Schwedt согласовали поставки казахстанской нефти в Германию, разрешив проблему с оплатой ее транзита. Об этом сообщило агентство Reuters.

Существовал риск, что поставки прекратятся в июне. Возникла «тупиковая ситуация» с платежами. «Транснефть» требовала, чтобы поляки оплатили услуги по измерению газа на своей базе в Адамово до начала лета, сообщали осведомленные источники агентства.

Если говорить о польском операторе, то он боялся нарушить западные санкции, продлевая контракт.

В результате операторы договорились, что счетчики расхода нефти на польской части нефтепровода «Дружбы» по российским стандартам поверит словацкая компания. Таим образом PERN избежит рисков.

Ранее власти Чили обеспокоились открытием Россией нефти на участке в Антарктиде, который оспаривают Великобритания и Аргентина. Они решили, что это ударит по их контролю в регионе, а также станет вызовом для их суверенитета и национальной целостности.

Германия Казахстан Санкции Нефть Россия Польша Деньги Цена на нефть
26 мая 2024, 04:08
Раскрыт рецепт салата, которым Лукашенко угощал Путина
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил для своего российского коллеги Владимира Путина фирменный салат «Молодость». Рецепт блюда раскрыла газета belarus.kp.ru.

По данным издания, основной ингредиент салата - лук-перо. Его нужно порезать, потом потолочь и смешать со сметаной. В смесь добавляется небольшое количество огурцов, натертых тонкой соломкой. Потом салат смешивается с натертым яйцом.

Ранее стало известно, какими еще блюдами Лукашенко угощал Владимира Путина. На ужин российскому президенту предложили традиционные блюда белорусской кухни: драники, запеченную картошку по-деревенски, мачанку с грибами, холодник, белорусское сало и грибной суп. Больше всего Путину понравились маринованные грибы и домашний сальтисон.

На десерт Лукашенко предложил Путину чай с хворостом, кобринское мороженое, клубнику с медом и горячие творожные шарики.

Еда Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Рецепты
26 мая 2024, 03:09
«Кринж года». Захарова высмеяла слова Байдена о США как сверхдержаве
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена, назвавшего американцев «незаменимой нацией», а страну — «сверхдержавой». Она добавила в своем Telegram-канале, что при этом он умолчал про печатный станок и размер госдолга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена, назвавшего американцев «незаменимой нацией», а страну - «сверхдержавой». Она добавила в своем Telegram-канале , что при этом он умолчал про печатный станок и размер госдолга.

«Но самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что „незаменимых людей нет“. Выборы Вильсон выиграл», - подчеркнула дипломат.

До этого американский лидер во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте назвал Америку самой сильной страной, которая управляет «не только примером нашей силы, но и силой нашего примера».

Ранее Захарова поставила на место польского главу МИД Радослава Сикорского, заявившего, что США уничтожат российский контингент в зоне спецоперации, если РФ применит ядерное оружие на Украине. Она посоветовала дипломату рассказать, что ему известно о подрывах «Северных потоков», а также о роли американцев в этом преступлении.

США Мария Захарова МИД РФ Джо Байден

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