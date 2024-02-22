Оскорбление Байдена в адрес Путина объяснили старческим маразмом

Он рассказал, что Байден впадает в детство и воспринимает мир как большую песочницу, где он является самым главным человеком. Шеремет прокомментировал высказывание американского лидера о президенте Владимире Путине и назвал слова главы США хамскими.

«Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом», - подчеркнул депутат.

Шеремет предположил, что американцы перевоспитают Байдена и не позволят ему переизбраться на второй срок. Крымский парламентарий сравнил президента США с диктатором и напомнил, что тот провоцировал конфликты в разных уголках мира.

«Но капризного ребенка надо перевоспитывать, и уверен, что американский народ на президентских выборах не повторит ошибки», - заключил Шеремет.

Ранее Байден раскритиковал Путина из-за того, что США приходится «беспокоиться о ядерном конфликте». Американский лидер заявил об этом во время выступления на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.