Ошибка в контракте оставила Польшу с небоеспособными истребителями

Томчик отметил, что пока в Польшу прибыли только 12 из 36 истребителей. Самолеты являются учебно-боевыми, но из-за ошибки бывшего министра на них можно только отрабатывать полеты, а не использовать для охраны границ.

«Таким образом, у нас есть учебно-боевые самолеты, который является учебными, но не боевыми», - заявил заместитель министра обороны.

Он добавил, что в случае пересмотра соглашения поставки остальных истребителей задержатся на срок до девяти месяцев. Новые самолеты должны были заменить переданные Украине МиГ-29.

Томчик добавил, что Агентство по вооружению и Минобороны сейчас делают все возможное, чтобы обеспечить купленные FA-50 необходимым вооружением.

Бывший министр обороны Мариуш Блащак ушел в отставку вместе с остальными членами правительства после победы на выборах партии «Гражданская коалиция» Дональда Туска, который с конца прошлого года занял пост премьер-министра.

О передаче Украине польских истребителей МиГ-29 стало известно в начале июля. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что ожидает получение не менее 14 самолетов.

Поставленные в Польшу по контракту южнокорейские реактивные истребители FA-50 оказались без боекомплектов. Как сообщил сайт Defence 24 , с таким заявлением на заседании Сейма выступил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Он пояснил, что бывший глава ведомства Мариуш Блащак не прописал эту деталь в договоре.