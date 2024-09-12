12 сентября 2024, 19:23

Ошибка в контракте оставила Польшу с небоеспособными истребителями

Global Look Press
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Поставленные в Польшу по контракту южнокорейские реактивные истребители FA-50 оказались без боекомплектов. Как сообщил сайт Defence 24, с таким заявлением на заседании Сейма выступил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Он пояснил, что бывший глава ведомства Мариуш Блащак не прописал эту деталь в договоре.

Томчик отметил, что пока в Польшу прибыли только 12 из 36 истребителей. Самолеты являются учебно-боевыми, но из-за ошибки бывшего министра на них можно только отрабатывать полеты, а не использовать для охраны границ.

«Таким образом, у нас есть учебно-боевые самолеты, который является учебными, но не боевыми», - заявил заместитель министра обороны.

Он добавил, что в случае пересмотра соглашения поставки остальных истребителей задержатся на срок до девяти месяцев. Новые самолеты должны были заменить переданные Украине МиГ-29.

Томчик добавил, что Агентство по вооружению и Минобороны сейчас делают все возможное, чтобы обеспечить купленные FA-50 необходимым вооружением.

Бывший министр обороны Мариуш Блащак ушел в отставку вместе с остальными членами правительства после победы на выборах партии «Гражданская коалиция» Дональда Туска, который с конца прошлого года занял пост премьер-министра.

О передаче Украине польских истребителей МиГ-29 стало известно в начале июля. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что ожидает получение не менее 14 самолетов.

Поставленные в Польшу по контракту южнокорейские реактивные истребители FA-50 оказались без боекомплектов. Как сообщил сайт Defence 24 , с таким заявлением на заседании Сейма выступил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Он пояснил, что бывший глава ведомства Мариуш Блащак не прописал эту деталь в договоре.

Истребители Самолеты Южная Корея Польша
12 сентября 2024, 02:16
Украденное фото Черчилля без сигары нашли
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В Италии нашли фото бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Снимок украли из отеля в Канаде два года назад, сообщило CBC News.

По данным издания, новый владелец купил фотографию у лондонского аукционного дома Sotheby’s, не подозревая, что ее украли.

Подозреваемого в краже задержали в апреле. Мужчину обвинили в краже, подделке документов и торговле краденым имуществом. Власти Канады получат снимок Черчилля в конце месяца.

Фото Черчилля сделал канадский фотограф Юсуф Карш в декабре 1941 года после выступления политика в парламенте Канады с речью о Второй мировой войне.

Снимок стал знаменитым из-за того, что экс-премьера запечатлели без сигары. Карш забрал ее прямо перед фотосессией. Поэтому Черчилль получился хмурым на снимке.

Ранее на аукционе продали вставную челюсть бывшего премьер-министра Великобритании. Лот ушел с молотка за 22,7 тысячи долларов.

Фото Италия Великобритания Канада Кражи
11 сентября 2024, 22:47
Симоньян дала совет пришедшим с обыском агентам ФБР
РИА «Новости»
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Агенты ФБР могли найти в интернете ответы на вопросы, заданные российской журналистке при обыске в Майами. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале посоветовала американским силовикам подписаться на нее.

«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома и узнайте все о моих любимых блюдах - с фотографиями и рецептами!» - заявила она.

Вооруженные сотрудники ФБР пришли с обыском к сотруднице телеканала в Майами. Женщина рассказала коллегам из RT , что ей не разрешили одеться, избили и провели пятичасовой допрос.

По ее словам, силовиков интересовали источники финансирования издания, ее переписки с руководством, информация о Симоньян, в том числе ее личные качества и кулинарные предпочтения. После освобождения журналистка при поддержке консула уехала из США.

США ФБР Журналистика Маргарита Симоньян
11 сентября 2024, 20:16
«Не едим кошек и собак». МИД Германии ответил Трампу на критику
РИА «Новости»
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Энергетическая система ФРГ работает исправно, а местные мигранты не питаются животными с улицы. Так МИД Германии ответил на критику со стороны американского политика Дональда Трампа, сообщили «Известия».

Во время дебатов с Камалой Харрис республиканец заявил, что попытки Германии отказаться от ископаемых источников провалились, и спустя год она вновь начала строить «нормальные электростанции». Пресс-служба МИД ФРГ ответила, что в стране закрывают, а не возводят угольные атомные станции и к 2038 году полностью свернут их работу.

«Нравится вам это или нет, но энергетическая система Германии полностью работоспособна с более чем 50% использования возобновляемых источников энергии. <…> P.S. Мы также не едим кошек и собак», - заявило министерство.

Дебаты кандидатов в президенты США прошли вечером 10 сентября (утром 11 сентября по московскому времени). Бизнесмен Илон Маск обвинил телеведущих в предвзятом отношении к Трампу и признал, что выступление Харрис превзошло ожидания.

Германия Дональд Трамп
11 сентября 2024, 13:44
Два члена экипажа Crew Dragon выйдут в открытый космос
Global Look Press
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Два члена экипажа корабля Crew Dragon 12 сентября выйдут в открытый космос. Об этом сообщил Интерфакс.

Они будут первыми в истории непрофессиональными астронавтами на частном корабле, совершившими это.

В состав экипажа вошли бизнесмен Джаред Айзекман, отставной летчик Скотт Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. В открытый космос выйдут Айзекман и Джиллис. Всего полет продлится пять дней, экипаж совершит много уникальных научных экспериментов.

Ранее стало известно, что корабль Boeing Starliner, находящийся на МКС, начал издавать странные звуки. Из-за его поломки двое астронавтов пробудут на орбите на восемь месяцев дольше, чем ожидалось. Вернет их на Землю корабль SpaceX.

США SpaceX Космос

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