31 января 2025, 15:08

Ошибка составлявших схему полета? Кто виноват в авиакатастрофе над Вашингтоном

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К авиакатастрофе в США могли привести неправильные действия экипажа вертолета и диспетчера аэропорта Вашингтона. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой заявил заслуженный летчик России Юрий Сытник.

По его мнению, экипаж самолета снижался достаточно грубо и не мог даже предположить, что кто-то помешает ему на предпосадочной прямой и пересечет курс. Также Сытник отметил, что военный вертолет двигался неправильно.

«Если эти вертолеты там постоянно летали на высоте 100 метров, и именно в этой точке самолет находился на той же высоте - это уже ошибка тех, кто составлял схему», - подчеркнул он.

Кроме того, добавил Сытник, ошибку допустил диспетчер, не запретивший вертолету пересечение створа полосы в момент посадки самолета.

Министр транспорта США Шон Даффи на брифинге заявил, что катастрофу можно было предотвратить и никакого сбоя связи между воздушными судами не было.

США Вертолеты Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
31 января 2025, 14:59
Ученика финской гимназии не пустили на местную АЭС из-за российского гражданства
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Ученика одной из финских гимназий не пустили на экскурсию по атомной электростанции «Олкилуото» из-за двойного гражданства — финского и российского. Об этом сообщила местная телерадиовещательная компания Yle.

О скандале во время экскурсии в ноябре 2024 года стало известно только сейчас. Представители станции заявили, что не пустили ученика, исходя из безопасности и «сложившейся мировой ситуации».

Мать школьника возмутилась из-за случившегося и назвала ситуацию противоправной, обвинив администрацию АЭС в дискриминации.

В пресс-службе станции заявили, что россиян и белорусов не пускают на ядерные объекты «на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями».

Ранее в посольстве России в Хельсинки заявили, что уровень русофобии в Финляндии достиг критического уровня. Такой вывод в дипведомстве сделали после оскорблений двух российских футболистов со стороны финских болельщиков во время матча в Турку.

Ученика одной из финских гимназий не пустили на экскурсию по атомной электростанции «Олкилуото» из-за двойного гражданства - финского и российского. Об этом сообщила местная телерадиовещательная компания Yle.

Финляндия Экскурсии Россия Школьники АЭС Русофобия
31 января 2025, 14:45
Одной из версий авиакатастрофы в Вашингтоне назвали действия пилота-трансгендера
Global Look Press
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Авиакатастрофа в США могла случиться из-за непрофессиональных действий пилота-трансгендера*. Об этом сообщил пользователь анонимной соцсети Blind.

По его данным, военным вертолетом Black Hawk мог управлять трансгендерный* мужчина Джо Эллис, который работал пилотом-стажером.

За день до катастрофы он разместил в соцсетях публикацию с критикой политики президента США Дональда Трампа, который намерен отстранить трансгендеров* от военной службы.

Связано ли это с ЧП - непонятно. Пентагон пока не давал комментарий на эту тему.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января недалеко от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Армейский вертолет столкнулся с авиалайнером, на борту которого были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что разбившийся вертолет помешал посадке другого лайнера за 24 часа до происшествия. Самолет летел из Хартфорда, а когда начал заходить на посадку, пилоты увидели возникший на пути вертолет. Им пришлось уйти на второй круг, чтобы не столкнуться с судном.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

США Вертолеты Катастрофы Пентагон Военные Вашингтон ЛГБТ Авиакатастрофы Дональд Трамп Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
31 января 2025, 13:37
Судно Silver Dania с российским экипажем заподозрили в повреждении кабеля на Балтике
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Полицейские задержали норвежское судно Silver Dania с российским экипажем на борту по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника в полиции города Тромсе, экипаж задержали по запросу латвийских властей.

«Есть подозрения, что судно причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией», - сообщили в ведомстве.

Судно Silver Dania принадлежит Норвегии, при этом все члены экипажа - россияне. По Балтийскому морю оно направлялось из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Silver Dania доставили на место происшествия при содействии корабля береговой охраны Норвегии в ходе операции, проведенной накануне вечером.

Ранее власти Дании разрешили оператору «Северного потока - 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Работы на объекте будет проводить компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Законсервировать «Северный поток - 2» планируют за две-три недели.

Норвегия Россия Полиция Балтийское море
31 января 2025, 09:40
У трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт — Захарова
Global Look Press
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У трех погибших в авиакатастрофе в США был российский паспорт. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

“У трех жертв этой авиакатастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта”, – сказала она.

Дипломат отметила, что российское гражданство могло быть и у четвертого нашего соотечественника, эту информацию пока проверяют. Также Захарова выразила соболезнования в связи со случившимся.

“Выражаем искренние соболезнования их семьям, всем американцам”, – сказала представитель МИД.

По ее словам, в самолете находились чемпионы мира в составе сборной России по парному фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Валянская. Авиакатастрофа случилась в ночь на 30 января. Самолет CRJ700 врезался в армейский вертолет Black Hawk. В ходе ЧП все погибли. На борту пассажирского лайнера было 64 человека.

США Катастрофы Мария Захарова Самолеты Россия Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном

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