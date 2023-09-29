Ошибка Еврокомиссии поссорила Польшу с Украиной

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«Уму непостижимо, как председатель комиссии допустила, чтобы импорт зерна по каналу солидарности ЕС привел к польско-украинской конфронтации», - возмутился Клейманн.

Эксперт напомнил, что восточные страны Евросоюза предупреждали, что самостоятельно введут запрет на импорт украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия. В ответ на их решение Украина подала иск во Всемирную торговую организацию. Получается, что Еврокомиссия будет представлять Польшу, Венгрию и Словакию в предстоящей борьбе в ВТО, хотя и не согласна с позицией этих стран.

По мнению Клейманна, это ужасный итог как для Киева, так и для Евросоюза в целом.

Ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский заявил, что Украина может потерять союзников из-за выпадов и неблагодарности президента страны Владимира Зеленского. По мнению Бычинского, торговый спор Украины с Польшей, Словакией и Венгрией стал самой вопиющей ошибкой украинского президента.

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