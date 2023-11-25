«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине - это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», - предположил бизнесмен.

По его словам, только так можно объяснить растущую в европейских странах популярность «пророссийских нарративов».

Ранее победу России признал предприниматель Евгений Чичваркин*. Он заявил, что все введенные санкции ослабили страны коллективного Запада и нивелировали зависимость самой РФ от них. На его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова , указав, что бизнесмен не упомянул о лицемерии Соединенных Штатов.

До этого издание New Statesman сообщало, что западные лидеры не увидели, как Россия и Китай лишили их доминирующей позиции в мире. По этой же причине США и ЕС потеряли многих союзников на Глобальном Юге.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.