«Оружие против БРИКС». Бизнесмен Дотком указал на незавидную роль Евросоюза в руках США
Жители Евросоюза стали осознавать роль, которую им уготовили Соединенные Штаты. Американское правительство превратило ЕС в инструмент против стран БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине - это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», - предположил бизнесмен.
По его словам, только так можно объяснить растущую в европейских странах популярность «пророссийских нарративов».
Ранее победу России признал предприниматель Евгений Чичваркин*. Он заявил, что все введенные санкции ослабили страны коллективного Запада и нивелировали зависимость самой РФ от них. На его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова , указав, что бизнесмен не упомянул о лицемерии Соединенных Штатов.
До этого издание New Statesman сообщало, что западные лидеры не увидели, как Россия и Китай лишили их доминирующей позиции в мире. По этой же причине США и ЕС потеряли многих союзников на Глобальном Юге.
*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.