30 ноября 2023, 04:33

Оружейные компании НАТО призвали нарастить производство для нужд Украины

РИА «Новости»
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на саммите министров иностранных дел НАТО призвал убедить военно-промышленный комплекс блока повысить производительность для удовлетворения нужд Украины как минимум на ближайшие два года. Об этом написала британская газета The Telegraph.

«Он (Кэмерон - прим.ред.) заявил, что союзникам следует добиваться подписания большего количества соглашений на несколько лет с участием нескольких стран, чтобы убедить производителей оружия увеличить производство для удовлетворения потребностей Украины в течение по меньшей мере следующих двух лет», - написало издание.

В ходе закрытого заседания Кэмерон заявил, что страны Североатлантического альянса должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства, чтобы «продержаться дольше России».

Украину не пригласят в НАТО в 2024 году, также она не получит летальное оружие в рамках военной поддержки альянса. В нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, так решили союзники на заседания совета Украина - НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Великобритания Оружие НАТО Украина
30 ноября 2023, 05:36
«Русские нам не враги». Бывший аналитик ЦРУ сделал неожиданное заявление
РИА «Новости»
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Американской стороне пора признать, что Россия ей — не враг. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

Американской стороне пора признать, что Россия ей - не враг. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Русские нам не враги. Русские не собираются завоевывать мир. Пора признать, что у нас много общего с Россией», - сказал он.

Эксперт привел в пример положительные контакты между двумя государствами по вопросам деятельности на МКС. По его словам, если страны могут сотрудничать в этой сфере, то способны совместно работать и на Земле.

Ранее глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто указал на спад патриотизма среди украинцев. Помимо этого все меньше людей поддерживают нынешнего президента страны Владимира Зеленского, потому что «эффект сплочения вокруг флага заканчивается». Люди на Украине устали, отчаялись и разочаровались из-за провала контрнаступления ВСУ и отсутствия перспектив на скорое окончание конфликта.

США Россия
30 ноября 2023, 04:49
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни
РИА «Новости»
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Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте 100 лет», - сказано в сообщении.

США
30 ноября 2023, 04:18
Немцы предложили Бербок «приставить пистолет» к груди Шольца ради Украины
РИА «Новости»
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Глава МИД Германии Анналена Бербок должна оказать давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы восстановить популярность Украины в СМИ. Об этом в соцсети Х написал немецкий журналист Юлиан Репке.

Он заявил, что от Бербок зависит, останется ли Украине в центре внимания общественности.

«Направьте политический пистолет на грудь канцлера. Taurus или разрыв коалиции. Но если вы продолжите поступать также, как раньше, то это все останется пустыми словами», - заявил Репке.

Журналист предположил, что Украина ушла с повестки дня и пропала из заголовков из-за того, что Запад не дает ей достаточного количества оружия, чтобы «попасть в новости об успехах ВСУ».

Ранее Бербок высказала обеспокоенность из-за спада внимания к украинскому кризису. Глава немецкого МИД назвала это «фатальным» падением интереса.

Германия Украина Олаф Шольц

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