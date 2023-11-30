Оружейные компании НАТО призвали нарастить производство для нужд Украины

«Он (Кэмерон - прим.ред.) заявил, что союзникам следует добиваться подписания большего количества соглашений на несколько лет с участием нескольких стран, чтобы убедить производителей оружия увеличить производство для удовлетворения потребностей Украины в течение по меньшей мере следующих двух лет», - написало издание.

В ходе закрытого заседания Кэмерон заявил, что страны Североатлантического альянса должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства, чтобы «продержаться дольше России».

Украину не пригласят в НАТО в 2024 году, также она не получит летальное оружие в рамках военной поддержки альянса. В нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, так решили союзники на заседания совета Украина - НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.