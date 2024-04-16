Оружейницу фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином наказали за смерть оператора

«Вы были оружейником, тем, кто проверял оружие на безопасность. Вы одна превратили безопасное оружие в смертоносное. Если бы не вы, мисс Хатчинс была бы жива, у мужа была бы жена, а у маленького мальчика была бы мать», - заявила судья Мэри Марлоу Соммер.

Ханну Гутьеррес-Рид признали виновной в непредумышленном убийстве на съемочной площадке в 2021 году. Суд присяжных принял во внимание обнародованное содержание ее телефонных переговоров - женщина назвала прокуроров идиотами, а судью обвинила во взяточничестве. Кроме того, она пыталась подговорить семью Галины Хатчинс выступить в суде против Алека Болдуина. Из-за отсутствия раскаяния реквизитора приговорили к максимально запрошенным 18 месяцам тюремного заключения.

В день стрельбы женщине поручили зарядить шесть холостых патронов в револьвер героя Алека Болдуина , но один из них оказался боевым. Галина Хатчинс умерла. Актера обвинили в непредумышленном убийстве, заседание суда пройдет в июле.