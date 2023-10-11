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Польскую часть газопровода «Ямал - Европа» намерены передать концерну Orlen. Об этом сообщили в компании, указало РИА «Новости».

В заявлении компании отметили, что директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей согласился на принятие Orlen контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A. Такое решение он принял после проведения антимонопольного разбирательства, добавляется в заявлении.

По словам председателя правления концерна Даниеля Обайтека, это решение стало «еще одним шагом к восстановлению полного контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны».

В августе Orlen заключила контракт с Gaz-System на резервирование всей мощности строящегося терминала СПГ в Гданьском заливе на 15 лет. Отмечалось, что после завершения строительства регазификационная установка сможет хранить и пропускать до 6,1 миллиарда кубометров газа каждый год. Как отмечал тогда Обайтек, это решение позволит не только удовлетворить спрос на внутреннем рынке страны, но и продавать газ другим странам.