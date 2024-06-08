08 июня 2024, 13:29

Оргкомитет ПМЭФ раскрыл число стран-участниц

РИА «Новости»
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На Петербургский международный экономический форум приехали более 21 тысячи человек из 139 стран. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс» со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета форума Антона Кобякова.

В ходе выступления на брифинге он подвел итоги работы площадки за четыре дня «В мероприятиях Петербургского экономического форума приняли участие 21,3 тысяч участников из 139 стран», - заявил Кобяков. Он подчеркнул, что включил Россию в их число.

Он добавил, что участники встреч заключили 982 соглашения на общую сумму в 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Более 50 контрактов российские участники форума заключили с иностранными компаниями.

Кобяков добавил, что общая сумма по заключенным сделкам не окончательная, так как часть соглашений не раскрывали для сохранения коммерческой тайны.

ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 14:37
Захарова упрекнула США в привязке России к своим проблемам
РИА «Новости»
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Россия ответит на заявление администрации США об увеличении арсенала ядерного оружия в полном соответствии со своей доктриной. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о возможной корректировке ядерной доктрины. После этого появилось заявление американских властей.

«Я думаю, что это была реакция Белого дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», - заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что американские власти регулярно привязывают Россию для решения своих проблем.

«Это говорит об их, на мой взгляд, внутренней ущербности», - подчеркнула Захарова.

Старший директор по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди в минувшую пятницу, 7 июня, объявил, что президент США Джо Байден подписал новый указ об условиях применения ядерного оружия.

В текст документа включили отслеживание роста арсеналов Китая, а также сдерживание России и Северной Кореи. Представитель Белого дома добавил, что в США начали разрабатывать крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой.

Ядерное оружие США Белый дом в США Мария Захарова Россия Владимир Путин МИД РФ Джо Байден
08 июня 2024, 13:57
Похищенного в Израиле ХАМАС россиянина освободили
Global Look Press
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Группу из четырех заложников освободила Армия обороны Израиля в ходе операции на территории сектора Газа. Все освобожденные — участники музыкального фестиваля «Нова», который боевики ХАМАС атаковали 7 октября 2023 года. Среди освобожденных оказался 27-летний россиянин Андрей Козлов.

В пресс-службе армии обороны Израиля уточнили, что операцию провели на территории города Нусейрат. Захваченных заложников обнаружили в двух разных местах.

В список освобожденных также вошли Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир Джан (21 год) и Шломи Зив (40 лет). Военные доставили их в медицинский центр «Шиба» для обследования.

Сергей Козлов переехал в Израиль в 2022 году по программе репатриации. На музыкальном фестивале он работал охранником. В момент вторжения боевиков ХАМАС он прятался вместе с другими гостями в металлических контейнерах. Он выходил на связь с родными и сообщал о положении дел. Но после связь с ним оборвалась.

О том, что боевики ХАМАС взяли Козлова в заложники и увели в сектор Газа стало известно через два дня. Об этом родителям сообщили представители армии обороны Израиля.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
08 июня 2024, 13:03
Писториус захотел готовиться к войне. Настоящие хозяева ФРГ могут порадоваться своей работе
Global Look Press
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году. Россию он назвал угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и всего НАТО. Набирающую обороты милитаристскую истерику в ФРГ оценил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Создается впечатление, что в Германии все просто забыли. Но что-то мне подсказывает, что это только впечатление.

Потому что на самом деле там никто и ничего не забыл. Просто мы по наивности своей думали, что они там все покаялись и прокляли этот свой отрезок истории, но сейчас вижу, что это далеко не так.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус хочет воевать с Россией.

Даже год войны назначил - 2029-й. Откуда он его выкопал - ума не приложу. Но кто его знает, может, советники Бориса уже пишут новый план «Барбаросса» с учетом ошибок предыдущих кампаний.

Если в ГДР она была полной и практически успешной, то Западная Германия сразу после войны оказалась в руках тех, кто снова начал разжигать в немцах ненависть к русским.

Там осуждалось уничтожение еврейского населения - именно это и стало главной темой западногерманского покаяния, а вот об ответственности перед народа СССР говорилось очень дежурно и формально.

Милитаристская и русофобская истерика, творящиеся в Германии, потрясают воображение. Такое впечатление, что все сошли с ума, в стране нет больше никаких политических партий - ни демократов, ни социал-демократов, ни христиан, а все они слились в одну, название которой известно нам из истории.

Далее - его прямая речь.

Забавно, что при этом по-настоящему оккупированной была именно Германия Западная. Вплоть до того, что немцы Восточной Германии, которые сохранили свою идентичность, говорили, что на западе Германии живут американцы, которые говорят по-немецки.

То, что сейчас происходит в Германии, не результат СВО, не результат Мюнхенской речи Владимира Путина. Это вообще не результат действий России.

Сначала ненависть тихую, но теперь скрываться уже нет никакого смысла. И настоящие хозяева Германии очень довольны своей работой.

В общем-то и прошлый Дранг нах Остен во многом был творением тех же самых хозяев, которые мечтали уничтожить Советский Союз, но бешеная собака, которую они вскармливали с рук, вышла из-под контроля и начала кусать своих же хозяев.

А теперь собака хорошо приручена и вымуштрована.

Хватит ли у немецкого народа мудрости, чтобы в очередной раз не повторить свою главную историческую ошибку? У тех, кто сейчас руководит страной, мудрости, нет точно. Зато есть фото предков в форме вермахта и СС в домах на видных местах.

Германия США Великобритания Международные отношения Россия
08 июня 2024, 11:50
В Зимбабве решили вступить в БРИКС
РИА «Новости»
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Зимбабве рассчитывает в будущем вступить в БРИКС, вопрос поднимали на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал президент африканского государства Эммерсон Мнангагва.

«Да, мы с президентом Владимиром Путиным обсуждали эту тему в ходе формата один на один. Я говорил ему, что также разговаривал про это со своим братом, главой ЮАР Сирилом Рамафосой. Это наше общее стремление», - заявил он.

Зимбабвийский лидер подчеркнул, что никто в БРИКС не высказывается против членства его государства в организации.

«Все нас очень поддерживают, проблем с этим нет. Это может быть Бразилия, ЮАР или Индия - везде я себя чувствую комфортно», - добавил Мнангагва.

Ранее Путин заявлял, что у БРИКС большой потенциал для присоединения новых участников. Также он отмечал, что сообщество уже обогнало «Большую семерку» по общему ВВП.

Международные отношения Россия БРИКС ПМЭФ-2024

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