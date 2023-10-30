30 октября 2023, 17:27

Организаторы онлайн-саммита G20 назвали дату его проведения

РИА «Новости»
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Виртуальный саммит «Большой двадцатки» состоится 22 ноября. Об этом ТАСС рассказали в штабе индийского председательства в G20.

Приглашения для участия в мероприятии уже разослали лидерам стран объединения, сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Очный саммит G20 проходил в Нью-Дели 9–10 сентября. Во время мероприятия премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с идеей провести в ноябре виртуальную встречу лидеров группы. В рамках онлайн-саммита предлагается рассмотреть выдвинутые в сентябре инициативы, чтобы ускорить их реализацию.

В итоговое коммюнике прошедшего саммита G20 не включили осуждение спецоперации России на Украине, несмотря на предпринимаемые США и Европой усилия. Ситуация стала свидетельством серьезной победы РФ и продемонстрировала потерю Западом своего влияния, заявил ранее обозреватель Фрэнк Фуреди.

Саммиты Индия G20
30 октября 2023, 21:46
Армия Израиля сообщила об освобождении одной военнослужащей из заложников ХАМАС
Unsplash
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Израильская армия заявила об освобождении военнослужащей, которую взяли в заложники участники радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Сегодня вечером в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», - сказано в сообщении.

Врачи оценили состояние освобожденной женщины как хорошее. Военная уже встретилась со своими родственниками.

Сегодня, 30 октября, ХАМАС разместил видео с тремя заложницами - Еленой Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт. На кадрах одна из пленниц обратилась к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Она заявила, что израильская сторона должна договориться с палестинским движением и освободить женщин в обмен на прекращение боевых действий.

Сами власти Израиля сочли кадры жестокой психологической пропагандой от ХАМАС. Обратившись к заложницам, Нетаньяху отметил, что «обнимает» их и сочувствует им и другим похищенным. Он заверил, что правительство государства сделает все возможное для возвращения пленников и пропавших без вести граждан.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины Палестина
30 октября 2023, 21:23
Владимир Путин заявил, что атаки по мирным жителям Газы ничем нельзя оправдать
unsplash.com
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Бомбардировки сотен тысяч мирных жителей сектора Газа ничем нельзя оправдать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и силовых ведомств.

Виток ближневосточного кризиса начался с террористической атаки в отношении населения Израиля. Вместо наказания преступников власти этой страны начали мстить по принципу коллективной ответственности, отметил российской лидер.

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», - подчеркнул Путин.

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектора Газа.

Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 20:38
Израиль не согласится на прекращение огня в Газе — Нетаньяху
Unsplash
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Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 20:08
Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН
unsplash.com
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Военные Израиля не позволят поставлять топливо в сектор Газа, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус, чьи слова привело РИА «Новости».

Израильская сторона не хочет, чтобы боевики палестинского движения ХАМАС смогли использовать топливо против ЦАХАЛ.

«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает», - подчеркнул Конрикус.

ООН и другие международные организации в течение нескольких недель требуют отправить топливо в Газу, так как это единственный способ обеспечить больницы и водоочистные сооружения электричеством.

Спикер ЦАХАЛ Авичай Адри 21 октября объявил о полной блокаде палестинского анклава. Он сообщил, что в сектор Газа «ничего не поступает», включая электроэнергию, воду и медикаменты.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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