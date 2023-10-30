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Приглашения для участия в мероприятии уже разослали лидерам стран объединения, сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Очный саммит G20 проходил в Нью-Дели 9–10 сентября. Во время мероприятия премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с идеей провести в ноябре виртуальную встречу лидеров группы. В рамках онлайн-саммита предлагается рассмотреть выдвинутые в сентябре инициативы, чтобы ускорить их реализацию.

В итоговое коммюнике прошедшего саммита G20 не включили осуждение спецоперации России на Украине, несмотря на предпринимаемые США и Европой усилия. Ситуация стала свидетельством серьезной победы РФ и продемонстрировала потерю Западом своего влияния, заявил ранее обозреватель Фрэнк Фуреди.