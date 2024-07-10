Организаторы Форума ОБСЕ за два года пять раз не дали РФ пригласить докладчиков

Он отметил, что докладчики планировали выступить с сообщениями по острым проблемам обеспечения военной стабильности. Гаврилов добавил, что в ответ на это российская сторона блокировала проведение пяти заседаний ФСОБ.

«Убеждены, что в условиях, когда интересы России как государства-участника ОБСЕ ущемляются, проведение регулярных встреч Форума не имеет смысла», - указал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет продолжать блокировать заседания до те пор, пока организаторы не начнут придерживаться принципа беспристрастности и нейтральности, а также будут учитывать интересы всех стран-участников.

Ранее сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов высказался о сокращении участия России в международной структуре. По его словам, Парламентская ассамблея ОБСЕ превратилась в антироссийскую площадку. Федеральное Собрание решило приостановить участие в этом форуме.