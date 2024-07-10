10 июля 2024, 08:00

Организаторы Форума ОБСЕ за два года пять раз не дали РФ пригласить докладчиков

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Председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности за последние два года пять раз не позволили российской стороне пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД. Об этом РИА «Новости» заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов

Он отметил, что докладчики планировали выступить с сообщениями по острым проблемам обеспечения военной стабильности. Гаврилов добавил, что в ответ на это российская сторона блокировала проведение пяти заседаний ФСОБ.

«Убеждены, что в условиях, когда интересы России как государства-участника ОБСЕ ущемляются, проведение регулярных встреч Форума не имеет смысла», - указал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет продолжать блокировать заседания до те пор, пока организаторы не начнут придерживаться принципа беспристрастности и нейтральности, а также будут учитывать интересы всех стран-участников.

Ранее сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов высказался о сокращении участия России в международной структуре. По его словам, Парламентская ассамблея ОБСЕ превратилась в антироссийскую площадку. Федеральное Собрание решило приостановить участие в этом форуме.

Дипломатия ОБСЕ Россия МИД РФ
10 июля 2024, 09:25
Стала известна дата выхода пятой части «Шрека»
Global Look Press
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Пятая по счету часть анимации «Шрек» выйдет 1 июля 2026 гола в Соединенных Штатах. Об этом сообщила киностудия DreamWorks в социальной сети Х.

«Не так далеко-далеко. „Шрек 5“ выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года», - указали в публикации.

Героев все так же озвучат голливудские актеры. Голосом Майка Майерса заговорит сам Шрек. Осла озвучит Эдди Мерфи, а Фиону - Кэмерон Диас. Новость о запуске очередного мультфильма киностудия сопроводила промороликом. На нем под звуки знаменитой песней All Stars группы Smash Mouth появляется цифра пять с ушами, как у Шрека.

Актер Эдди Мерфи в беседе с порталом Collider сообщил, что специалисты вовсю работают над созданием новой части мультфильма. Однако он говорил, что выпуск пятого «Шрека» ожидается в следующем году. Сам Мерфи уже успел записать некоторые реплики из первого акта.

Актеры
10 июля 2024, 09:25
США потребовали запретить использовать экомаркировку для российской рыбы
Unsplash
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Соединенным Штатам следует запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. Об этом заявили сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз в письме к гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу, сообщил РБК.

Международные экологические сертификаты используются для экспорта морепродуктов и рыбы в Евросоюз. Сенаторы призвали в срочном порядке запретить использование этих маркировок для выловленной в России рыбы.

Салливан и Коллинз добавили, что порядка 80% российской рыбы и морепродуктов проходят обработку в Китае и затем отправляются в другие государства.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон признался, что антироссийские санкции не привели к желаемым результатам. По его словам, ограничения ударили по странам Европы, а в России наступило экономическое процветание. Китай вместе с российским руководством начал развивать альтернативную мировую систему в виде БРИКС, добавил эксперт.

США Россия Экономика Продукты
10 июля 2024, 09:00
Гаврилов заявил, что Европа начала думать о своем будущем
Unsplash
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Последние события показали, что Европа «дрогнула» и стала думать, как жить дальше. Такое мнение в статье для «РИА Новости» выразил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он задался вопросом, появится ли в перспективе возможность для нормализации положения дел на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). У России достаточно потенциала, поэтому страна готова к такой работе, заверил Гаврилов.

«Да и последнее развитие событий „в поле“ говорит, что Старая Европа „дрогнула“ и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше», - сказал он.

Европа опасается, что Россия начнет «сосредотачиваться», как во времена правления Александра II. Поэтому в вопросе возвращения Форума к выполнению исконных задач «мяч на стороне» Запада, заметил Гаврилов. Он напомнил, что председательства ФСОБ последние несколько лет целых пять раз не дали России пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД. В ответ на это РФ блокировала все пять заседаний Форума.

Европа
10 июля 2024, 08:42
Россиянина впервые арестовали по подозрению в обходе санкций в Японии
Unsplash
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В Японии впервые арестовали россиянина по подозрению в экспорте гидроциклов и других товаров в РФ в обход санкций. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Осаке.

«Мы были уведомлены полицией лишь недавно. Будем продолжать держать ситуацию на контроле», - указали в диппредставительстве.

Как сообщали местные СМИ, правоохранители арестовала 38-летнего представителя торговой компании Astrade с офисом в Осаке. В январе прошлого года россиянин якобы экспортировал гидроциклы, двигатели для кораблей и другие товары в РФ, обходя санкции против страны. Арест по таком обвинению стал первым в истории Японии.

В конце июня Евросоюз ввел против России очередные рестрикции. Санкции коснулись инвесторов из РФ и Белоруссии. Евросоюз лишил предпринимателей Договора к энергетической хартии, при этом страны не были участниками этих соглашения.

Япония Санкции

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