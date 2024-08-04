Организаторы церемонии открытия Олимпиады в Париже пожаловались на угрозы

Продюсеры заявили, что анонимные авторы посланий пригрозили «наказанием Аллаха», а также приложили несколько отрывков из Корана. Все присланные послания с угрозами компания отправила в прокуратуру.

Пресс-служба надзорного ведомства заявила, что расследование по факту случившегося уже начал Национальный центр по борьбе с ненавистью. Сейчас специалисты изучают сообщения в социальных сетях по жалобе Тома Жолли.

Сам режиссер пояснял, что столкнулся с резкой критикой и угрозами убийством за свою сексуальную ориентацию. Кроме того, хейтеры ложно приписали ему израильское происхождение.

Также с потоками ненависти в интернете столкнулась французский диджей Барбара Бутч , ставшая участницей церемонии открытия. Она заявила, что сделает все, чтобы наказать организаторов травли.