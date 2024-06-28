28 июня 2024, 00:41

Организаторов путча в Боливии отправили под арест

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Организаторов путча в Боливии арестовали. Об этом сообщило агентство ABI.

По словам министра Карлоса дель Кастильо, правоохранители задержали около десяти военных.

«На данный момент уже задержано около десятка человек, которые сговорились свергнуть демократически избранное правительство», - подчеркнул он.

По данным агентства, в результате происшествия не менее 12 человек получили осколочные и пулевые ранения.

Ранее в Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу, которого считают организатором попытки государственного переворота. В четверг, 27 июня, военные на танке въехали на территорию президентского дворца, а также появились около здания республиканского правительства.

Военные Аресты Боливия
28 июня 2024, 00:45
Лидеры ЕС решили назначить фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии
РИА «Новости»
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Страны Евросоюза согласовали кандидатуру председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Об этом сообщило агентство DPA.

«Лидеры ЕС <…> договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Европейской комиссии», - отметили авторы сообщения.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
28 июня 2024, 00:39
Евросоюз одобрил кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии ЕС
РИА «Новости»
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Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на должность главы Евросовета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Об этом сообщила газета Politico.

«Лидеры ЕС <…> дали зеленый свет <…> Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали <…> Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока», - отметили авторы сообщения.

Дипломатия Евросоюз Эстония Португалия
27 июня 2024, 21:32
Пентагон сообщил о разрушении российского спутника «Ресурс-П»
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Российский спутник «Ресурс-П» разрушился на околоземной орбите. Об этом сообщило космическое командование ВС США (SPACECOM) в соцсети Х.

«Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата „Ресурс-П № 1“, это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня», - написано в публикации командования.

В SPACECOM отметили, что спутник разрушился на 100 отслеживаемых кусков. Американское командование не увидело во фрагментах немедленной угрозы, но все равно следит за ними, чтобы контролировать безопасность околоземного космического пространства.

Спутник «Ресурс П1» запустили в июне 2013 года. Как сообщил Роскосмос, аппарат вывели из эксплуатации два года назад.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции. С ее помощью специалисты проведут научно-исследовательские работы по изучению луны.

США Пентагон Космические спутники Россия Космос
27 июня 2024, 20:29
Россиян предупредили об изъятии недвижимости в Финляндии
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Парламент Финляндии одобрил законопроект об упрощении конфискации имущества иностранцев в стране, в том числе россиян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.

Документ вступит в силу 8 июля после его формальной поддержки со стороны президента Александра Стубба.

Речь идет о тех владельцах недвижимости, которые просрочили платежи и «перестали выходить на связь».

«Жилищным компаниям приходится использовать изъятие имущества как средство борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца», - отметили в министерстве.

Ранее в Финляндии заявили о начале процедуры изъятия у российских владельцев концертно-спортивной арены Helsinki Hall.

Финляндия Недвижимость

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