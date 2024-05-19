Организатора попытки переворота в Конго ликвидировали

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«Кристиан Маланга убит», - отметили авторы публикации.

Военные провели операцию 19 мая после того, как заговорщики с флагами Республики Заир (так ранее называли ДРК) ворвались во Дворец нации.

Ранее издание Actualite сообщило, что войска Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота. Власти страны заявили о причастности иностранных граждан к попытке мятежа.

Правительство России порекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения центральных районов столицы ДРК.