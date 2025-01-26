Он уточнил, что российскую систему разместят на территории страны ближе к Смоленску. Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия может разместить на своей территории около десятка новых ракетных комплексов «Орешник».

Лукашенко сообщил, что Россия согласилась безвозмездно предоставить новейшее вооружение республике. По его словам, российская сторона отправит ракеты «Орешник», а пусковую установку для них создадут белорусские специалисты.

Как сообщал 360.ru, размещение «Орешка» в Белоруссии, как и любые другие действия, связанные с нашей новой гиперзвуковой ракетой, является важным сигналом для новой администрации президента США.

«Орешник» на территории Белоруссии появится в ближайшее время. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, сообщило издание «Sputnik Беларусь».

.