Ордер на арест Нетаньяху и Галанта запросили в Международном уголовном суде

Заявление обвинителя опубликовали на сайте МУС. По его словам, собранных доказательств достаточно для привлечения израильских чиновников к ответственности за провоцирование голода среди мирных жителей как метода ведения войны , умышленное причинение тяжкого вреда и убийства, нападение на гражданское население, истребление, преследование и другие преступления против человечности.

«Израиль намеренно и систематически лишает гражданское население во всех частях Газа объектов, необходимых для выживания человечества», - заявил прокурор.

Ахмад Хан потребовал арестовать также трех военачальников палестинского движения ХАМАС - Яхью Синвара, Мохаммеда Диаб Ибрагим Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Ханию. Он обвинил их в истреблении, убийстве, изнасиловании, захвате заложников, пытках, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства.

Израильские власти опасались, что МУС выдаст ордер на арест Нетаньяху. Они заявили журналистам, что политика могут осудить за блокирование гуманитарной помощи.