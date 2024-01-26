Орбану пригрозили «рычагами влияния» за пророссийскую позицию

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Дипломат раскритиковал подход правительства Венгрии к международным делам, опроверг существование давления извне и венгрофобии. Он заявил, что продвижение этих идей послужит достижению внутриполитических целей Виктора Орбана, но изолирует его страну.

Дэвид Прессман заявил, что отказ Венгрии одобрить помощь Украине продемонстрировал пророссийские взгляды ее правительства. Посол сказал, что такой политический выбор навредит единству альянса.

«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда. И мы готовы использовать наши рычаги», - заявил он.

Члены Евросоюза предложили лишить Венгрию права голоса , чтобы снять блокировку новой помощи Украине. Некоторые страны высказались против этого варианта из опасений повторить ее судьбу.