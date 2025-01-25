Орбану пригрозили последствиями за блокировку антироссийских санкций

По его словам, если Орбан действительно заблокирует европейские рестрикции в ключевой момент конфликта, это будет означить, что он «играет в команде президента России Владимира Путина».

«Со всеми последствиями этого факта», - добавил Туск.

Ранее Орбан обратился к Евросоюзу с призывом изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. Ограничения не смогли остановить украинский конфликт и ослабить российскую экономику. Европа же не смогла заместить поставляемые Россией ресурсы. Премьер Венгрии считает, что «пришло время меняться».

Также Орбан заявил об усталости европейцев от лицемерия ЕС, который требует отказаться от российской нефти и газа, закупая эти ресурсы из России через третьи страны.