Орбан заявил о необходимости перемен в Брюсселе

«Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены», - заявил Орбан, рассказывая о планах на 2024 год.

По мнению венгерского премьера, перемены не произойдут сами собой, а только принудительно. Орбан напомнил, что с июля Венгрия будет председательствовать в ЕС, и призвал «сделать Европу снова великой».

Премьер Венгрии ранее заявил, что страна намерена «держаться подальше» от украинского конфликта и противодействовать экономическим блокадам. Венгрия стоит на позиции мирного урегулирования ситуации.