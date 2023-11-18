Орбан заявил, что Украина находится на расстоянии «во много световых лет» от ЕС

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Глава правительства выступил на съезде своей партии «Фидес». Она заявил, что главная задача ЕС - исправление ошибочного обещания Украине со стороны Брюсселя.

«Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», - подчеркнул Орбан.

Он отметил, что Евросоюз надо «менять», а также выразил недовольство миграционной ситуацией в Европе.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз при выполнении странами ряда условий. По словам главы Еврокомиссии, украинская сторона уже выполнила 90% требований, которые выдвинул ЕС в прошлом году.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что Евросоюз сильно пострадает , если Украина станет членом объединения. Она назвала речь фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС сюрреалистичной.