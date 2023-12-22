Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС

«Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?» - спросил Орбан.

По его мнению, начало переговоров на эту тему принесет только вред. Украинцы верят, что они все уже для этого сделали, но впоследствии эти вопросы обязательно всплывут и процесс интеграции замедлится.

Ранее Виктор Орбан признался журналистам, что не хотел бы иметь общую границу с Россией. Так политик ответил на вопрос журналистов, какими он видит будущие границы соседней Украины.

До этого сообщали, что Венгрию могут наказать и лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы выделить Украине дополнительную помощь. Так, на последнем саммите Евросовета - она отказалась одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине.