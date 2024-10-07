07 октября 2024, 04:47

Орбан выразил надежду, что правые силы придут к власти в Европе

РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что правые силы придут к власти в Европе, в том числе во Франции и Польше. Об этом политик написал в соцсети X.

Он отметил, что сейчас ведут работу по укреплению правоконсервативной фракции Европарламента «Патриоты за Европу» и объединению правых сил.

«Под конец борьбы [правый] поворот совершит Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе», - заявил политик.

Ранее Орбан заявил, что у Венгрии есть неожиданные дипломатические инициативы , которые могут приблизить завершение украинского конфликта. Он отметил, что намерен продолжать продвигать свои идеи по достижению мира. Однако политик не стал уточнять, какие именно шаги собирается предпринять.

Венгрия Париж Европа Европарламент Польша Франция Виктор Орбан
07 октября 2024, 04:59
Судно с удобрениями из России не пустили в порты ЕС для ремонта
РИА «Новости»
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Судно MV Ruby с грузом аммиачной селитры на борту не пускают в европейские порты для ремонта из-за угрозы взрыва. Судно следует из порта Кандалакша в Мурманской области в Африку, об этом сообщило американское издание The New York Times.

Судно принадлежит мальтийской компании Ruby Enterprise, на его борту находится около 20 тонн нитрата аммония, используемого в производстве удобрений. В рейсе судно село на мель и получило повреждения.

В норвежском потру его осмотрели 1 сентября и перенаправили в другой порт на ремонт. Но с тех пор ни один порт не принимает судно якобы из-за опасения, что груз может взорваться. Прецедентом послужила катастрофа в Ливане в 2020 году, когда в порту Бейрута взорвалось 2,75 тысячи тонн нитрата аммония. По информации NYT, MV Ruby перевозит в 7,5 раз больше взрывоопасного вещества.

Взрывы Европа Россия Удобрения Ливан
06 октября 2024, 23:48
Путина поздравили с днем рождения баннером в Турине
РИА «Новости»
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В Турине разместили баннер с изображением Владимира Путина и поздравлением с днем рождения, рассказали РИА «Новости» представители ассоциации «Перспектива». Они объяснили, что потратили на создание растяжки весь вечер.

Российский лидер отметит день рождения 7 октября. Баннер появился на мосту в центре города.

«На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», - отметили собеседники агентства.

На баннере написано, что Турин поздравляет президента России с днем рождения. Рядом с надписью - два российских флага.

Подготовились к празднованию и в Генуе. Там разместили листовки с изображениями Путина и поздравлениями с днем рождения.

Италия Владимир Путин
06 октября 2024, 21:18
Иран заявил о готовности к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем
РИА «Новости»
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Иранское командование имеет несколько планов на случай полномасштабной войны с Израилем. Такое заявление сделал командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири. Его процитировало агентство Tasnim.

«Мы разработали несколько сценариев столкновения с противником», - заявил Тангсири.

Иранский контрудар будет зависеть от действий израильтян, отметил контр-адмирал. Командование Ирана проанализирует все возможные сценарии развития конфликта, добавил Тангсири.

Воздушное пространство Ирана закрыли для всех видов воздушных судов с 21:00 воскресенья до 06:00 предстоящего понедельника. В течение девяти часов в аэропортах страны не будут ни принимать, ни выпускать грузовые и пассажирские рейсы.

Израиль Войны Иран Ближний Восток Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 20:36
В Финляндии призвали повреждать автомобили российских дипломатов
РИА «Новости»
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Посольство РФ в Финляндии отреагировало на антироссийский выпад сотрудника Внешнеполитического института. Он призывал повреждать строительной техникой и поливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки. Свой комментарий дипмиссия разместила в Telegram-канале.

В посольстве отметили, что сотрудники Внешнеполитического института и раньше были замечены в разжигании русофобских настроений. Однако нынешний призыв к нарушению Венской конвенции и законов Финляндии переходит все границы.

«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории и это - ее черные страницы», - напомнили в дипмиссии.

Ранее в российском посольстве прокомментировали оскорбление российских футболистов на матче в Турку. Уровень русофобии и расистских настроений назвали критичным.

Финляндия Россия Русофобия

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