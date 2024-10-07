Орбан выразил надежду, что правые силы придут к власти в Европе

Он отметил, что сейчас ведут работу по укреплению правоконсервативной фракции Европарламента «Патриоты за Европу» и объединению правых сил.

«Под конец борьбы [правый] поворот совершит Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе», - заявил политик.

Ранее Орбан заявил, что у Венгрии есть неожиданные дипломатические инициативы , которые могут приблизить завершение украинского конфликта. Он отметил, что намерен продолжать продвигать свои идеи по достижению мира. Однако политик не стал уточнять, какие именно шаги собирается предпринять.