Орбан выразил надежду, что правые силы придут к власти в Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что правые силы придут к власти в Европе, в том числе во Франции и Польше. Об этом политик написал в соцсети X.
Он отметил, что сейчас ведут работу по укреплению правоконсервативной фракции Европарламента «Патриоты за Европу» и объединению правых сил.
«Под конец борьбы [правый] поворот совершит Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе», - заявил политик.
Ранее Орбан заявил, что у Венгрии есть неожиданные дипломатические инициативы , которые могут приблизить завершение украинского конфликта. Он отметил, что намерен продолжать продвигать свои идеи по достижению мира. Однако политик не стал уточнять, какие именно шаги собирается предпринять.