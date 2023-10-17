Орбан указал на важность скорейшего прекращения украинского конфликта
Отношения Венгрии и России очень многое потеряли из-за спецоперации и санкций, однако все можно спасти. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, сообщило агентство MTI.
Глава правительства европейского государства указал на необходимость скорейшего прекращения украинского конфликта, отметил пресс-секретарь премьер-министра Берталан Хаваши. Для всей Европы крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия на Украине закончились.
«На встрече Виктор Орбан подчеркнул важность мира», - сказал Хаваши.
Он добавил, что Путин и Орбан также обсудили венгерско-российское сотрудничество в области нефти, газа и атомной энергетики.
Премьер-министр Венгрии и президент России встретили на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине. Мероприятие проходит в Китае 17 и 18 октября.