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«Он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично», - сказал он.

Владимир Путин признал, что не всегда его точка зрения совпадала с позицией Виктора Орбана. Часто они находились «на разных платформах». По его словам, это не мешало вести диалог и находить решение проблем.

Переговоры президента России и премьера Венгрии прошли на полях форума «Один пояс - один путь». Они обсудили геополитическую ситуацию , двустороннее сотрудничество и перспективы завершения конфликта на Украине.