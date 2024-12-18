18 декабря 2024, 23:39

Орбан сравнил Брюссель с мрачным Мордором из «Властелина колец»

РИА «Новости»
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Брюссель оказался последней цитаделью либералов, проигрывающих в Европе патриотам, сравнив его с мрачным Мордором из произведения Джона Толкина «Властелин колец». Об этом он заявил венгерскому YouTube-каналу Patriota.

Политик иронично высказался о штаб-квартире Евросоюза, отметив, что это «область Мордор, занятая Темным Властелином». По его словам, в Западной Европе либералы остались только там.

Орбан добавил, что после создания в Европарламенте группы «Патриоты за Европу» во всех европейских странах на выборах либералы стали проигрывать, а патриоты - побеждать.

Венгерский премьер объяснил это сменой миропорядка и переустройством западного мира изнутри. В качестве примера он привел победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Орбан добавил, что европейцам придется совершить «политический поворот в политике». Азия сейчас усиливается, а Запад начинает слабеть, причем рост ВВП обязательно скажется на военной и дипломатической мощи.

«Если Европа быстро не совершит изменений в конкурентоспособности, ВВП западной Европы в мировой экономике будет уменьшаться и дальше, а эти страны потеряют значимость», - добавил он.

Ранее Орбан заявил о завершении либерального мирового порядка.

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18 декабря 2024, 22:28
Итальянцы обратились к Путину с просьбой о гражданстве РФ
РИА «Новости»
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Супружеская пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство. Об этом сообщил телеканал «Россия-24», опираясь на статистику обращений в кол-центр передачи.

«Многие задаются вопросом, чего хотят граждане Евросоюза. В основном звонят наши соотечественники, которые хотят к нам переехать, и просят Владимира Путина помочь им получить российское гражданство. К президенту обратилась супружеская пара из Италии», - рассказала журналистка телеканала.

Итальянский военкор Андреа Лучиди также выразил желание стать гражданином России. В Италии у него осталась мать, а сам он работает в зоне спецоперации. По его признанию, сейчас только российское гражданство «может помогать для моей свободы».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил основные темы вопросов, волнующих россиян. Это здравоохранение и обеспечение инвалидов, а также проблемы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта.

Супружеская пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство. Об этом сообщил телеканал «Россия-24» , опираясь на статистику обращений в кол-центр передачи.

Италия Паспорта Европа Россия Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
18 декабря 2024, 22:03
В США признали провал программы создания истребителей F-35
РИА «Новости»
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Программа США по производству истребителей F-35 оказалась крайне неудачной. Американское общество должно с этим смириться, написал в своей статье журналист Responsible Statecraft Дэн Грейзер.

«Программа F-35 - это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли согласятся с этим, но некоторые из них уже молча признают правду», - отметил он.

Грейзер указал, что спустя 23 года разработки и затраченных в этот период 300 миллиардов долларов, американцы получили очень мало преимуществ от этой программы.

У новых F-35 оказались минимальные боевые способности. Теперь инженерам нужно много времени, чтобы завершить разработку необходимого оборудования и программного обеспечения для полной боевой готовности.

Миллиардер Илон Маск раскритиковал проект истребителя F-35 из-за его дороговизны. Он планирует заменить производство дорогих самолетов на разработку более эффективных беспилотников.

США Истребители Беспилотники Самолеты F-35
18 декабря 2024, 15:34
Антироссийскую резолюцию ЕП раскритиковали в Греции
Global Look Press
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Антироссийская резолюция Европарламента является призывом к третьей мировой войне. Такое мнение, по данным РИА «Новости», выразил вице-спикер парламента Греции от партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Василиос Вилиардос.

«Эта резолюция была принята большинством консерваторов, социалистов, либералов и зеленых, и то, что в ней содержится, вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя», - подчеркнул он; По словам депутата, в июле Европарламент принял резолюцию, которой фактически объявил тотальную войну России. Очередной документ и вовсе выглядит как призыв к третьей мировой. Предупреждение российских властей ответить ядерными ударами на нападения не станут препятствием для дальнейшей поддержки Украины европейскими странами.

Как отметил вице-спикер греческого парламента, на Западе полагают, что необходимо немедленно передать ВСУ не только боевые самолеты, но также крылатые ракеты, включая Taurus.

Вилиардос указал на то, что в резолюции не содержатся ограничения на использование этого оружия, поэтому вся территория России может стать целью.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии и лидер оппозиции Фридрих Мерц пообещал обсудить с США поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus в случае своей победы на выборах.

Антироссийская резолюция Европарламента является призывом к третьей мировой войне. Такое мнение, по данным РИА «Новости» , выразил вице-спикер парламента Греции от партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Василиос Вилиардос.

Греция Россия Евросоюз Европарламент
18 декабря 2024, 15:22
Захарова посоветовала Молдавии заплатить за российский газ
РИА «Новости»
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала президента Молдавии Майю Санду заплатить за газ, вместо того чтобы рассказывать якобы о шантаже со стороны России. Такое заявление она сделала на брифинге.

«Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», - подчеркнула дипломат.

Ранее Молдавия ввела режим ЧП из-за возможного прекращения транзита российского газа через Украину. При этом сама страна отказалась признавать долг перед «Газпромом» в 709 миллионов долларов.

Политолог Юрий Светов предположил , что энергетический кризис в стране теперь продлится очень долго. Он отметил, что в этом виновато само переизбранное на второй срок руководство Молдавии во главе с Санду, которое вместо того, чтобы развивать страну, пытается объединить ее с Румынией и таким образом войти в состав Евросоюза.

Газ Мария Захарова Молдавия Россия Деньги Майя Санду

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