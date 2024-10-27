Орбан собрался с визитом в Грузию

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«Премьер-министр Виктор Орбан 28–29 октября посетит Грузию с официальным визитом», - сказал она.

Отмечается, что Орбана пригласил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В состав венгерской делегации также войдут глава МИД Петер Сийярто, министр финансов Михай Варга и министр экономического развития Мартон Надь.

Хаваши добавила, что переговоры Орбана и Кобахидзе пройдут наедине, а затем уже в пленарном формате.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что грузинские власти не планируют восстанавливать дипломатические отношения с Россией.

По его словам, Грузия проводит свою внешнюю политику только в национальных интересах.