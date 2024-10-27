27 октября 2024, 23:26

Орбан собрался с визитом в Грузию

РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие дни прилетит в Грузию. Об этом пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщила агентству MTI.

«Премьер-министр Виктор Орбан 28–29 октября посетит Грузию с официальным визитом», - сказал она.

Отмечается, что Орбана пригласил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В состав венгерской делегации также войдут глава МИД Петер Сийярто, министр финансов Михай Варга и министр экономического развития Мартон Надь.

Хаваши добавила, что переговоры Орбана и Кобахидзе пройдут наедине, а затем уже в пленарном формате.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что грузинские власти не планируют восстанавливать дипломатические отношения с Россией.

По его словам, Грузия проводит свою внешнюю политику только в национальных интересах.

Грузия Венгрия Виктор Орбан
27 октября 2024, 22:56
ВС России возглавили рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году
РИА «Новости»
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Российская армия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году, на втором и третьем местах оказались США и Израиль. Об этом свидетельствуют данные журнала US News and World Report.

«Россия: 1 место в рейтинге сильнейших армий мира. В топ-3 также входят США и Израиль», - указано в рейтинге.

Четвертое место занял Китай, пятое и шестое - Южная Корея и Иран. Британская армия попала на седьмую строчку рейтинга, Украина - на восьмую. Германия и Турция заняли, соответственно, последние позиции списка топ-10 сильнейших армий мира.

Ранее в США назвали российские танки Т-72 одними из лучших в мире, отметив, что старые модели этих бронированных боевых машин по-прежнему играют ключевую роль на поле боя. В рейтинг лучших танков 2024 года также попали американский M1 Abrams, израильский Merkava V, французский Leclerc XL и немецкий Leopard II.

До этого американский журнал The National Interest сообщил, что российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» вошли в пятерку лучших танков в мире.

США Израиль Рейтинги Россия Армия
27 октября 2024, 21:13
Польша анонсировала новый «железный занавес» с Россией
РИА «Новости»
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Строящаяся на границе с Белоруссией и Россией система оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» станет современным вариантом «Железного занавеса». Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, его слова привело агентство Reuters.

«Некоторые политики на Западе смотрят на возведение укреплений с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление „железного занавеса“», - сказал он.

По словам Дуды, если возникнет необходимость воссоздать существовавший в годы холодной войны «занавес», то Польша готова к этому приступить немедленно.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак пригрозил нанести ракетный удар по Санкт-Петербургу в случае вероятного нападения России на прибалтийские государства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы напомнил ему о разделе Польши в прошлом.

Россия Польша
27 октября 2024, 20:22
Президент Грузии не признала итоги прошедших выборов
РИА «Новости»
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы, назвав их «тотально сфальсифицированными». Об этом она заявила на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Спасибо всем, кто проголосовал за европейское будущее страны… Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», - сказала она.

Ранее ЦИК Грузии завершил подсчет данных со всех избирательных участков.

Правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 54,2% голосов. У прошедшей в парламент Грузии коалиции оппозиционных партий - 37% голосов.

Оппозиционные партии «Единство - Национальное движение» и «Коалиция за перемены» назвала конституционным переворотом итоги выборов в парламент. Одна из лидеров оппозиции Елене Хоштария заявила, что с 27 октября в Грузии планируют провести митинги.

Грузия Парламентские выборы в Грузии
27 октября 2024, 18:38
Премьер Грузии ответил на вопрос о дипломатических отношениях с Россией
Global Look Press
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У Грузии нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова привело издание News.ru.

По его словам, Грузия проводит свою внешнюю политику исключительно в национальных интересах, но при этом не имеет отношений с другими серьезными внешнеполитическими игроками.

«С Российской Федерацией на сегодняшний день дипломатических отношений у нас нет. На этот счет нет никаких планов, потому что 10% нашей территории, Южная Осетия и Абхазия, остаются все еще оккупированными», - сказал политик.

Южная Осетия и Абхазия находились в составе Грузинской ССР, однако после распада Союза объявили о независимости, что спровоцировало военный конфликт с Тбилиси.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уличил Запад в попытке «разжечь антироссийский костер» в Южной Осетии, Абхазии и Грузии.

Грузия Абхазия Международные отношения Россия Южная Осетия

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