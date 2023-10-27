Орбан раскрыл Западу глаза на неспособность признать проигрышную стратегию по Украине

Он заявил, что в начале конфликта европейские страны рассчитывали на сценарий, при котором Вооруженные силы Украины одолеют российскую армию. Поэтому предложили украинским властям сражаться и жертвовать людьми в обмен на вооружения и деньги.

Однако ситуация изменилась, и теперь, по мнению Орбана, Украина неспособна одержать победу на поле боя.

«Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят. Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», - сказал он.

Американский журналист Дэниел Дэвис ранее заявлял, что шансы ВСУ на победу равны нулю. По его словам, украинская армия понесла невосполнимые потери.