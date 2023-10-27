Орбан раскрыл Западу глаза на неспособность признать проигрышную стратегию по Украине
Европа рассчитывала, что Украина одержит победу над Россией, поэтому поддержала ее. Однако план провалился. Политики отказались признавать, что украинская армия проиграет, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он заявил, что в начале конфликта европейские страны рассчитывали на сценарий, при котором Вооруженные силы Украины одолеют российскую армию. Поэтому предложили украинским властям сражаться и жертвовать людьми в обмен на вооружения и деньги.
Однако ситуация изменилась, и теперь, по мнению Орбана, Украина неспособна одержать победу на поле боя.
«Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят. Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», - сказал он.
Американский журналист Дэниел Дэвис ранее заявлял, что шансы ВСУ на победу равны нулю. По его словам, украинская армия понесла невосполнимые потери.