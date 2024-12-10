Орбан провел день с Трампом и Маском в поместье Мар-а-Лаго

«США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем», - написал премьер Венгрии. Кроме этого, он продемонстрировал неформальные фотографии со встречи.

Маск прокомментировал пост Орбана, написав «интересная беседа».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что тоже присутствовал на встрече, и назвал эту беседу «долгой».

Ранее Виктор Орбан заявил, что разрешение конфликта на Украине зависит от ситуации в США. По его мнению, вновь избранный президент Дональд Трамп хочет мира, а действующий лидер Джо Байден - продолжать конфликт.