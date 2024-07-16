Орбан призвал главу Евросовета восстановить дипотношения с РФ

В письме Орбан рассказал о своих встречах с лидерами Украины, России, Китая, Турции и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, он вынес некоторые предложения на рассмотрение Евросовета, в частности, касающиеся проблемы урегулирования украинского кризиса. Как считает венгерский премьер, в ближайшем будущем этот конфликт радикально усилится.

«В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о мирной конференции, к возобновлению дипотношений с Россией и „политическом наступлении“ на Глобальный Юг, чье уважение Запад потерял из-за своей позиции по Украине», - говорится в заметке.

Венгрия с 1 июля на следующие полгода заняла место председателя в Совете Евросоюза.

Ранее Орбан направил лидерам ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине.