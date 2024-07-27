Орбан признал растущую поддержку России в мире

Он подчеркнул, что государства Запада заняли антироссийскую позицию и призвали весь мир поступить также. Несмотря на их усилия, другие страны стали все чаще одобрять российскую позицию, сообщил сайт kp.ru.

Орбан добавил, что РФ, несмотря на мнения в Евросоюзе и США, считают партнером такие государства как Индия, Турция, Иран, Китай и страны мусульманского мира.

Ранее венгерский премьер высказал свое мнение о влиянии экономических ограничений на российскую экономику. По его словам, Россия проявила большую гибкость, а также укрепила IT и банковский сектор, благодаря чему финансовая система выдержала давление Запада.