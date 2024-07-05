05 июля 2024, 12:48

Орбан прилетел в Москву на переговоры с Путиным

РИА «Новости»
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Урегулирование конфликта на Украине станет темой переговоров премьер-министра Венгрии и президента России Владимира Путина. Об этом, комментируя приезд главы правительства европейской страны, заявил пресс-секретарь Орбана Бертлан Хаваши.

«В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным», - процитировал ТАСС представителя венгерского премьера.

Венгрия Россия Переговоры Владимир Путин
05 июля 2024, 11:15
«Только мы вдвоем». Трамп вызвал Байдена на дебаты без правил
Global Look Press
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Экс-президент США Дональд Трамп предложил действующему главе страны Джо Байдену новые правила дебатов, подразумевающие участие без модераторов и ограничений. Это предложение он выдвинул в собственном аккаунте в социальной сети Truth Social.

«У меня есть ответ на вопрос о компетентности Бесчестного Джо Байдена. Давай проведем другие дебаты, но в этот раз без ограничений. Всеобъемлющая дискуссия, только мы двое на сцене, говорим о будущем нашей страны», - заявил Трамп.

После этого бывший президент перечислил, о чем хотел бы спросить Байдена. В списке есть вопросы об открытых границах, участии мужчин в женских видах спорта, полном переходе на электромобили и другие.

Накануне Трамп заявил, что действующий президент США «подавился, как собака костью» на дебатах, а после оправдывал свой провал усталостью после поездок.

По мнению CNN , следующие двое суток станут решающими для политической карьеры Байдена.

США Дональд Трамп Джо Байден
05 июля 2024, 11:14
Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил Сунаку на память «подарок» в ботинке
Global Look Press
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Кот-мышелов Ларри с Даунинг-стрит нагладил в ботинок премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом сообщили на странице кота в соцсети X.

В четверг, 4 июля, прошли выборы в парламент Великобритании. Победу одержала партия лейбористов. После этого Сунак сообщил, что покинет пост премьера.

«Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах», - отметили в сообщении аккаунта.

Кота Ларри взяли из приюта. Он поступил на службу в резиденцию британского премьер-министра в 2011 году.

Как сообщил телеканал Sky News , по итогам выборов британский глава Минобороны Грант Шаппс потерял место в парламенте. При этом лидер партии Reform UK Найджел Фараж получил там место. Его впервые избрали в парламент, перед этим политик потерпел семь неудачных попыток.

Председатель Евросовета Шарль Мишель назвал победу лейбористов исторической. Он поздравил главу фракции Кира Стармера, который станет новым премьером.

Великобритания Коты Премьеры Выборы в Великобритании Риши Сунак
05 июля 2024, 10:16
Победу лейбористов на выборах в Великобритании назвали исторической
РИА «Новости»
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Победа партии лейбористов на выборах в парламент Великобритании стала исторической. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Таким образом он поздравил главу фракции Кира Стармера. По его словам, Великобритания и Евросоюз являются важнейшими партнерами, которые сотрудничают в очень многих сферах, важнейших для населения.

«С нетерпением жду совместной работы с Вами и вашим новым правительством в этом новом для Великобритании электоральном цикле», - написал Мишель.

Выборы в парламент Великобритании прошли 4 июля, Лейбористская партия одержала на них уверенную победу. Лидер партии Стармер станет новым премьер-министром страны и сформирует новый состав правительства.

Ранее стало известно, что по итогам выборов министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте.

Великобритания Выборы
05 июля 2024, 09:59
Семь неудач. Идеолога Brexit Найджела Фаража впервые избрали в парламент Великобритании
Global Look Press
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Лидер правопопулистской партии Reform UK 60-летний Найджел Фараж впервые избран в парламент Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Он пытался избраться в Палату общин семь раз, однако предыдущие попытки не увенчались успехом. Впервые Фараж пытался заполучить депутатский мандат еще на допвыборах в 1994 году. Тогда он набрал всего 1,7% голосов.

«Есть огромная дыра в британской политике в правом центре, и моя задача - заполнить ее, именно этим я буду заниматься», - сказал политик после оглашения результатов в эфире канала.

Он назвал своей целью создание массового национального движения. Фараж добавил, что партию лейбористов ждут проблемы.

Политик был одним из основателей Партии независимости Соединенного Королевства. Основной целью коалиции был выход Британии из состава Евросоюза. Аналитики считают, что именно Brexit стал главным политическим достижением Фаража.

Глава британского Минобороны Грант Шаппс потерял место в парламенте по итогам выборов. А оппозиционная партия лейбористов заняла лидирующую позицию, опередив главного соперника - консерваторов.

Великобритания Выборы в Великобритании Выборы

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