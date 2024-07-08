08 июля 2024, 03:21

Орбан прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Пекин, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши в интервью агентству MTI.

«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», - сказал он.

Также Орбан поделился в соцсети Х фотографией из аэропорта. Снимок он подписал - «Миссия мира 3.0. Пекин».

В минувшую пятницу премьер-министр находился в Москве и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. До этого Орбан побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией в Киеве отвергли.

Венгрия Переговоры Китай Си Цзиньпин Виктор Орбан
08 июля 2024, 03:43
Коалиция левых партий победила на выборах во Франции
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Коалиция левых партий «Новый народный фронт» Жана-Люка Меланшона смогла получить 182 места в Национальном собрании. Такие данные привело МВД Франции.

На втором месте коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона, она набрала 168 мест в Нацсобрании. У «Национального объединения» Марин Ле Пен третье место на выборах, у парии будет 143 места в нижней палате парламента страны.

Ранее стало известно, президент Франции Эммануэль Макрон не будет выступать с обращением к нации после того, как станут известны результаты досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

По итогам первого тура парламентских выборов Франции партия Марин Ле Пен набрала 33,15% голосов избирателей. Второе место было у «Нового фронта» - 27,99%. Партия Макрона получила 20,76% голосов.

После первого тура Марин Ле Пен заявила, что Макрон подтасовал результаты второго тура.

Эммануэль Макрон Франция Выборы Марин Ле Пен
08 июля 2024, 02:44
«В России наступило процветание». В США рассказали об эффекте санкций
РИА «Новости»
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Антироссийские санкции западных стран ослабили только Европу, а в России из-за них, напротив, наступило экономическое процветание. И это еще не все негативные последствия для Запада. Такое мнение выразил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

По словам эксперта, санкции отрезали Европу от России, в результате чего Евросоюз лишился фундамента своего экономического процветания за последние 30 лет.

«Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», - заявил Хадсон.

Аналитик также напомнил, что из-за давления Запада Россия и Китай начали активно развивать альтернативную мировую систему в виде БРИКС.

«Это также положительно сказалось на устройстве России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам», - заключил он.

Ранее стало известно, что в Финляндии резко взлетели цены на древесину из-за антироссийских санкций.

США Европа Санкции Россия Запад Евросоюз БРИКС
08 июля 2024, 02:16
Муж Камалы Харрис заразился коронавирусом после общения с Байденом
РИА «Новости»
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Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 после общения с главой государства Джо Байденом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Накануне второй джентльмен сдал положительный анализ на COVID-19 после того, как у него проявились умеренные симптомы», - уточнили в администрации президента США.

Эмхофф несколько раз был вакцинирован. Его болезнь протекает в бессимптомном режиме, он продолжает работать удаленно. Камала Харрис также сдала тест на коронавирус, он был отрицательным.

За несколько дней до этого Эмхофф и Харрис стояли на балконе Белого дома рядом с Байденом и его семьей, наблюдая за праздничным салютом в честь Дня независимости.

Джо Байден перенес COVID-19 летом 2024 года. А его жена Джилл болела коронавирусом трижды. Последний раз - в сентябре прошлого года.

США Белый дом в США Коронавирус в США COVID-19 в других странах Джо Байден Камала Харрис
08 июля 2024, 02:09
«А поужинать можно?». В окружении Орбана иронично ответили на возмущения Борреля
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Венгрия не получала мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств в Азербайджане. После этого политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал ироничный пост в в соцсети Х.

Премьер-министр Виктор Орбан в пятницу провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого он отправился в Шушу на саммит ОТГ.

По словам Борреля, Орбан не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на шесть месяцев стала председателем в Совете ЕС. Политический директор Балаж Орбан отреагировал на высказывание Борреля.

«А поужинать нам можно или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?» - написал он.

Венгерский лидер ранее назвал критику руководства Евросоюза бюрократической бессмыслицей. Путин, в свою очередь заявил, что Россия и Венгрия ведут диалог, несмотря на непростую геополитическую ситуацию.

Венгрия Россия Евросоюз Владимир Путин Виктор Орбан

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