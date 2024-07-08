Орбан прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Читайте нас в:

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» Жана-Люка Меланшона смогла получить 182 места в Национальном собрании. Такие данные привело МВД Франции.

На втором месте коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона, она набрала 168 мест в Нацсобрании. У «Национального объединения» Марин Ле Пен третье место на выборах, у парии будет 143 места в нижней палате парламента страны.

Ранее стало известно, президент Франции Эммануэль Макрон не будет выступать с обращением к нации после того, как станут известны результаты досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

По итогам первого тура парламентских выборов Франции партия Марин Ле Пен набрала 33,15% голосов избирателей. Второе место было у «Нового фронта» - 27,99%. Партия Макрона получила 20,76% голосов.

После первого тура Марин Ле Пен заявила, что Макрон подтасовал результаты второго тура.