Орбан прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Пекин, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши в интервью агентству MTI.
«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», - сказал он.
Также Орбан поделился в соцсети Х фотографией из аэропорта. Снимок он подписал - «Миссия мира 3.0. Пекин».
В минувшую пятницу премьер-министр находился в Москве и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. До этого Орбан побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией в Киеве отвергли.