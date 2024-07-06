06 июля 2024, 18:33

Орбан после встречи с Путиным анонсировал еще несколько «неожиданных» визитов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в планах у него проведение еще нескольких визитов, которые станут столь же неожиданными, как встреча с президентом России Владимиром Путиным. Его слова привело издание Die Weltwoche.

В пятницу Орбан посетил Москву для переговоров с Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе связанных с кризисом на Украине, после чего политик улетел в Азербайджан.

«На следующей неделе у меня в планах еще несколько встреч, которые станут настолько же неожиданными», - отметил он.

Никаких подробностей Орбан не привел, но уточнил, что предстоящая «встреча-сюрприз» произойдет в следующую пятницу. По его словам, данные о визитах останутся тайной для широкой общественности до самой последней минуты.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что визит Орбана в Москву подорвет единство ЕС.

Венгрия Международные отношения Владимир Путин
06 июля 2024, 17:15
Финляндия столкнулась со взлетом цен на древесину из-за санкций
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Цены на необработанную древесину в Финляндиии поставили новый рекорд на фоне высокого спроса из-за прекращения поставок кругляка их России и снижения объема инвестиций в отрасль. Об этом сообщил телеканал MTV.

Исследователь Якоба Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии заявил, что страна не может полностью удовлетворить спрос на древесину, с которым столкнулась.

«Высокий уровень цен останется постоянным, а после начнется дефицит. Все это приведет к большим последствиям», - заявил собеседник журналистов.

Он добавил, что ни власти, ни бизнес не хотят признать того, что ситуация с обеспеченностью лесами Финляндии давно изменилась в худшую сторону.

С тем, что цены на древесину высокие, согласился директор компании Stora Enso Хайди Хямяляйнен. Он пояснил, что это связано с издержками из-за повышенного спроса. Хямяляйнен подчеркнул, что не верит в возможность возникновения дефицита.

«Финляндия обладает большими лесными ресурсами, которые сейчас продолжают расти, поэтому о возникновении дефицита я не опасаюсь», - добавил бизнесмен.

В Московской области продолжается работа по восстановлению лесов , которые занимают 40% площади региона. Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов, взамен поврежденных деревьев высаживают новые. Таким способом в 2024 году обновят 711 гектаров лесной территории.

Финляндия Санкции Россия Экология
06 июля 2024, 13:40
У мятежников в Киргизии обнаружили арсенал оружия и боеприпасов
Читайте нас в: Google Новости
Силовики провели обыски в машинах и домах подозреваемых в подготовке госпереворота в Киргизии. У них изъяли большое количество боеприпасов, десятки пистолетов и другого оружия, сообщила пресс-служба Госкомитет нацбезопасности республики.

По информации силовиков, группировка планировала захватить власть в Киргизии при помощи массовых беспорядков и применения силы. При обысках нашли 50 единиц оружия, 20 пистолетов, более 255,2 тысячи боеприпасов, 200 комплектов формы правоохранителей, 250 головных уборов полицейских и военных, 38 комплектов бронежилетов, два беспилотника, а также самодельные взрывные устройства, рации и экстремистскую литературу.

«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату ЖК КР Марлену Маматалиеву», - сообщила пресс-служба.

Киргизия Беспорядки Оружие Протесты в Киргизии
06 июля 2024, 11:01
Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Господин Пезешкиан, примите поздравления по случаю избрания вас президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят добрососедский и дружественный характер. Тегеран и Москва эффективно координируют усилия в решении вопросов международной повестки дня», - говорится в сообщении Путина.

Российский лидер выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на президентском посту будет способствовать наращиванию двустороннего конструктивного сотрудничества по всем направлениям на благо народов обеих стран, а также в интересах упрощения региональной стабильности и безопасности.

Ранее Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения , он шел на выборах кандидатом от реформаторского крыла правительства.

Международные отношения Владимир Путин Иран
06 июля 2024, 10:00
Греческая полиция запретила семейный парад Family pride
Читайте нас в: Google Новости
Полиция Греции запретила проведение семейного парада Family pride в защиту традиционных семейных ценностей в приморском районе Палео Фалиро на юге Афин в субботу, сославшись на «угрозу общественной безопасности». Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Аттики.

«Начальник полиции Аттики принял решение запретить проведение публичного мероприятия под открытым небом на территории муниципалитета Палео Фалиро», - отметили в управлении.

В полиции объяснили, что запрет связан с серьезной угрозой парада общественной безопасности и препятствиями для работы социальных объектов и инфраструктуры региона, общественного транспорта и пешеходов, движению автомобилей.

Также в управлении заявили, что организаторы якобы не уведомили полицию о планах пригласить на собрание широкую общественность, чем нарушили законодательство страны.

Ранее в Салониках толпа из 150 человек напала на двух трансгендеров.

Греция Полиция

Новости по теме