24 января 2024, 16:23

Орбан попросил парламент Венгрии поскорее одобрить вступление Швеции в НАТО

РИА «Новости»
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Премьер Венгрии Орбан провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обратился к венгерскому парламенту с просьбой скорее ратифицировать членство Швеции в альянсе. Об этом он заявил в соцсети X.

«Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», - указал премьер.

В беседе с генсеком Североатлантического альянса он отметил готовность Венгрии поддержать членство Швеции в блоке. Орбан также пообещал Столтенбергу, что продолжит призывать парламент проголосовать за ратификацию в ближайшее время.

«Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО», - добавил венгерский премьер.

Ранее за ратификацию членства Швеции в НАТО проголосовал парламент Турции. Депутаты провели дебаты и поддержали вступление страны в альянс. Пакет документов о ратификации турецкие парламентарии рассматривали с октября прошлого года.

Заявку в ближайшее время должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Последней страной, препятствующей включению Швеции в альянс, осталась Венгрия, сообщил kp.ru.

Венгрия Швеция НАТО
24 января 2024, 16:50
Россия продолжит оказывать гумпомощь Чаду
РИА «Новости»
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Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби.

Глава государства отметил, что РФ старается помогать республике по линии ООН.

«У нас большие возможности по развитию двусторонних связей», - добавил Путин.

Он подчеркнул, что Чад и Россия развивают отношения в гуманитарной сфере. РФ в два раза увеличила квоту для студентов из республики, которые обучаются на российской территории.

«И мы с удовольствием будем работать по всем этим направлениям», - сказал президент.

Российский лидер принял своего коллегу в Кремле 24 января. На повестке дня были следующие темы: перспективы развития двусторонних отношений в разных областях, международная и региональная повестки.

Отношения Международные отношения Россия Владимир Путин
24 января 2024, 16:37
Обвинение запросило для футболиста «Спартака» 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина
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Нидерландская прокуратура на заседании суда запросила девять лет тюремного заключения для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса за ввоз более 1,3 тысячи килограммов кокаина в страну. Об этом сообщило издание AD.nl.

Прокурор считает, что Промес и второй обвиняемый - его дядя Мэрилио В. - принадлежат к «большой сети преступников», причастной к контрабанде наркотиков, причем процессом якобы руководил именно Промес. Он же, по версии обвинения, финансировал операцию.

Мэрилио В. попросили приговорить к восьми годам тюремного заключения. Ему также вменяют отмывание денег. Сам мужчина заявил, что играл в деле лишь незначительную роль.

Квинси Промеса на заседании не было - он уехал со своей командой на сбор в ОАЭ. Ранее он отрицал свою вину в контрабанде наркотиков.

В 2023 году Промеса приговорили в Амстердаме к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, однако спортсмен решил обжаловать решение суда.

Спортсмены Спартак Футбол Кокаин Нидерланды
24 января 2024, 13:22
Песков назвал суверенным решение Турции по заявке Швеции на вступление в НАТО
РИА «Новости»
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Турция является членом НАТО и может самостоятельно решать, какие заявки на вступление в Североатлантический альянс она будет ратифицировать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил RT.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента Владимира Путина прокомментировать одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО. По словам Пескова, турецкая сторона воспользовалась своим суверенным правом.

«Это суверенное решение Турции», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее турецкий парламент проголосовал за включение Швеции в состав Североатлантического альянса. Парламентарии провели дебаты и решили одобрить заявку. Ее в ближайшие дни должен подписать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что Турция могла воспользоваться историческим шансом и «выступить в интересах всего человечества», но решила этого не делать. Он добавил, что сожалеет о решении турецкого парламента.

Кремль Турция Дмитрий Песков Швеция НАТО
24 января 2024, 13:15
«Есть собственная традиция». Эксперт объяснил опасность БРИКС для Запада
РИА «Новости»
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Страны БРИКС во многом пассионарны, у них есть собственная традиция. В этом заключается опасность объединения для Запада, объяснил «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Главная опасность Коллективный Запад сплачивают идеи, связанные чаще всего с материальным благополучием и утилитаризмом. Там наблюдается сильное влияние неких элит, то есть наднациональных надправительственных объединений.

«Мы говорим, естественно, о связи, например, Западной Европы с США, с Североамериканским континентом и их союзниками. То есть эта концепция, она базируется, естественно, на материальных благах и утилитаризме», - объяснил специалист.

БРИКС - это более сложное объединение, которое базируется на отстаивании собственной идентичности и традиций, которые часто не могут коррелировать с идеями Запада.

«И в этой связи они опасны. Собственно говоря, почему западная коалиция этого опасается? Потому что невозможно этим управлять с помощью идеи повышения благосостояния», - добавил эксперт.

Попытки пошатнуть позиции Кроме того, в странах БРИКС огромное население. При этом в Западной Европе и США проблемы с демографией. Например, в Германии количество пенсионеров превышает число работающих граждан.

По его словам, в странах БРИКС этого нет, там с демографией все в порядке. Это тоже представляет опасность для Запада, так как произойдет замещение человеческого капитала.

«Из коренных западноевропейцев, американцев, они будут замещены выходцами из Индии, Китая, из России тоже, из Бразилии. И это, собственно, есть главная опасность, поэтому с точки зрения какой-то концепции, безусловно, западная коалиция пытается этот процесс затормозить», - рассказал специалист.

При этом страны БРИКС обладают огромным природным богатством: рудой, сырьем и другими ресурсами. Зная эти особенности, западная коалиция пытается сместить, пошатнуть позиции объединения, а в лучшем случае - развалить его. Сделать это не удается, заключил эксперт.

США Европа Запад БРИКС

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