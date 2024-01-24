Орбан попросил парламент Венгрии поскорее одобрить вступление Швеции в НАТО

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«Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», - указал премьер.

В беседе с генсеком Североатлантического альянса он отметил готовность Венгрии поддержать членство Швеции в блоке. Орбан также пообещал Столтенбергу, что продолжит призывать парламент проголосовать за ратификацию в ближайшее время.

«Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО», - добавил венгерский премьер.

Ранее за ратификацию членства Швеции в НАТО проголосовал парламент Турции. Депутаты провели дебаты и поддержали вступление страны в альянс. Пакет документов о ратификации турецкие парламентарии рассматривали с октября прошлого года.

Заявку в ближайшее время должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Последней страной, препятствующей включению Швеции в альянс, осталась Венгрия, сообщил kp.ru.