05 июля 2024, 23:21

Орбан ответил ЕС на критику его визита в Москву

РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику руководства Евросоюза по поводу того, что он «не получал мандата от Совета ЕС на визит» в Россию и ведение переговоров от лица объединения. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Именно эта брюссельская бюрократическая бессмыслица не дала никаких результатов в поиске пути к миру в российско-украинском конфликте», - указал он.

По словам Орбана, для завершения конфликта стороны должны найти политический, а не бюрократический подход.

Венгерский премьер провел переговоры с президентом Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. На фоне этого в Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в Россию не соответствует стратегии Евросоюза и подорвет его единство.

По итогам переговоров с премьер-министром Венгрии российский лидер отмечал, что страны не оставляют ведение результативного диалога, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Венгрия Россия Евросоюз
05 июля 2024, 22:26
Японию призвали пересмотреть враждебный к России курс
Freepik
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Россия и Япония могут начать политический диалог только при реальном пересмотре японскими властями враждебного курса. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Его слова привела пресс-служба министерства.

«Администрация Кисиды совершила недальновидный выбор в пользу конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины, что привело к ухудшению российско-японских отношений», - сказал он.

По словам дипломата, отношения России и Японии могут вернуться на прежний уровень только после конкретных шагов со стороны Токио.

Ранее Россия направила протест японскому посольству в РФ из-за планов провести совместные с Германией и Испанией военные учения на острове Хоккайдо. В МИД отметили, что рассматривают такие действия как потенциальную угрозу для страны.

Япония Международные отношения Россия МИД РФ
05 июля 2024, 20:22
США отменили совместные учения с Грузией
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Власти США приняли решение отложить совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

«США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра учения Noble Partner отложат на неопределенный срок», - отметили в заявлении.

К такому шагу Пентагон подтолкнули «ложные обвинения» со стороны грузинского правительства. В ведомстве отметили, что Грузия якобы уличила США и другие страны Запада в давлении с целью открытия второго фронта против России.

При этом в Пентагоне заверили, что партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии продолжатся.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил о о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества США и Грузии из-за закона об иностранных агентах.

Грузия США Пентагон Военные учения Отношения
05 июля 2024, 19:33
Названы имена новых глав МИД и Минобороны Британии
Global Look Press
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Новым министром иностранных дел Великобритании стал Дэвид Лэмми, министерство обороны возглавил Джон Хили. Их кандидатуры утвердил король Карл III после представления новым премьер-министром страны Киром Стармером, сообщила пресс-служба главы правительства королевства.

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми, член парламента, назначен на пост государственного секретаря по иностранным делам, содружеству и развитию. <…> Достопочтенный Джон Хили, член парламента, - государственным секретарем по вопросам обороны» - указали в тексте заявления.

Также в список вошли все новые члены правительства. Впервые в истории пост канцлера казначейства Великобритании (или министра финансов) получила женщина. Его заняла Рейчел Ривз.

Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании в пятницу, 5 июля, после аудиенции у короля Карла III. На выборах возглавляемая новым главой правительства Великобритании партия Лейбористов получила большинство мест в парламенте. Последние 14 лет пост премьер-министра и парламентское большинство сохраняли консерваторы.

Великобритания Карл III Кир Стармер
05 июля 2024, 18:58
Сунак попросил прощения у однопартийцев
Global Look Press
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Лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак попросил прощения у однопартийцев после поражения на парламентских выборах. Его слова привело издание Sky News.

«Мне очень жаль, что мы не сумели добиться того, чего заслуживали теми усилиями, которые приложили», - сказал политик, обращаясь к участникам предвыборной кампании и кандидатам в парламент от партии.

Сунак добавил, что на посту премьер-министра отдал работе все свои силы, однако избиратели послали очень четкий сигнал - правительство Великобритании обязано измениться.

На выборах в британский парламент подавляющим числом голосов победу одержала Лейбористская партия после 14 лет нахождения консерваторов у власти. Новым премьер-министром страны стал председатель Лейбористской партии Кир Стармер.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с 360.ru предположил, что при Стармере Британия продолжит агрессию против РФ.

Великобритания Риши Сунак

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