Орбан обвинил ЕС в «изнасиловании» Венгрии и Польши в вопросах миграции
Евросоюз насильно навязал Венгрии и Польше миграционный пакт, однако Венгрия намерена придерживаться бескомпромиссной позиции по вопросу нелегальной миграции. Она не поддержит план по расселению беженцев в странах Европы, который навязывает ЕС. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х.
«Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет», - подчеркнул Орбан.
Он отметил, что об уступках речь не пойдет ни сейчас, ни даже в ближайшие годы. Венгрия намерена защищать свои границы от мигрантов и «брюссельских бюрократов».
Новый миграционный пакт, о котором идет речь, предусматривает расселение беженцев и мигрантов в странах Евросоюза на основе установленных квот либо выплату средств на их содержание в общий фонд. Венгерская же сторона уверена, что мигранты не должны пересекать границу Евросоюза, пока их заявления на въезд не рассмотрят и не решат все связанные с этим проблемы «в местах их происхождения».