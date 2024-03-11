11 марта 2024, 02:55

Орбан назвал условие для крупного торгового соглашения между США и Китаем

РИА «Новости»
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Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах может привести к заключению крупного американо-китайского торгового соглашения. Об этом в интервью венгерскому телеканалу М1 заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Трамп <…> был очень близок к тому, чтобы заключить крупное всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем. И я вижу, что, конечно, после долгих-долгих и тяжелых переговоров сейчас тоже будет возможность этого», - подчеркнул глава венгерского правительства.

Так же он отметил, что его стране пошло бы на пользу присутствие немецкого, китайского, южнокорейского и американского капиталов.

Ранее Трамп в ходе встречи с Орбаном в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде назвал премьер-министра «великим лидером». Он также использовал в его адрес такие эпитеты, как «лучший», «умнейший» и «наиболее квалифицированный» лидер.

США Дональд Трамп Переговоры Китай Выборы
11 марта 2024, 02:09
В популярном турецком сериале показали истребитель KAAN пятого поколения
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Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN показали в популярном в стране сериале «TEŞKİLAT» («Организация»). Сюжет связан с работой Национальной разведывательной организации (MİT). Об этом сообщило РИА «Новости».

До этого KAAN впервые взлетел в небо, видео с воздушным судном показали в Сети. Турция планирует войти в перечень стран, которые производят боевые самолеты пятого поколения. Сейчас в этот список входят Россия, разработавшая Су-57 и Checkmate, США с истребителями F-22 и F-35, а также Китай, он создал J-20.

Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, KAAN отправят на вооружение турецким ВВС к концу 2028 года.

Ранее в Турции опровергли данные о том, что в страну пришла крупная партия оружия из Сирии. По словам специалистов турецкого Центра по борьбе с дезинформацией, таможенный контроль Минторговли страны работает в круглосуточном режиме. Там сотрудники тщательно проверяют салоны грузовиков и транспортируемые ими грузы.

Турция Истребители Сериалы
11 марта 2024, 01:30
У американца — любителя бекона вытащили свиного червя из мозга
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У 52-летнего американца нашли червя в мозге. Об этом сообщил American Journal of Case Reports.

Авторы статьи рассказали, что мужчина пожаловался врачам на головную боль, она с каждым днем становилась сильнее. В итоге ему назначили обследование, в ходе которого медики обнаружили заражение мозга личинками свиного ленточного червя. Из-за этого у пациента выросли кисты по обеим сторонам органа.

Ему диагностировали нейроцистицеркоз. Это заболевание часто появляется у любителей недожаренного и зараженного свиного мяса. Сам американец отметил, что является заядлым любителем бекона.

Мужчине назначили лечение противопаразитарными и противовоспалительными лекарствами.

Ранее астраханские врачи вытащили из глаза пациентки 12-сантиметрового червя-гельминта. Девушка обратилась в больницу с жалобами на боль в глазу, медики диагностировали у нее дирофиляриоз. Эта болезнь передается через укусы зараженных комаров.

Еда Больницы Болезни Врачи Мужчины
11 марта 2024, 01:11
В Литве с 11 марта начали конфисковывать машины с российскими номерами
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Машины с российскими регистрационными номерами начали конфисковать в Литве с 11 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Водители таких автомобилей должны либо перерегистрировать номер на литовский, либо уехать из страны. Если они этого не сделают, то им придется понести ответственность за нарушение законодательства по статье 515 кодекса об административных правонарушениях. В качестве наказания предусматривают штраф и конфискацию транспорта.

Ранее представитель литовского таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене заявила, что около 50 машин с российскими номерами все еще находятся на территории страны. Она объяснила, что это стоящие на местных парковках автомобили, и те, на которых регулярно ездят водители.

Штрафы Литва Машины Водители
10 марта 2024, 23:55
В Салониках толпа напала на двух трансгендеров
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Двое трансгендеров* в Салониках в Греции подверглись нападению. Толпа молодых людей угрожала им и оскорбляла, полиция арестовала 21 человека. Об этом сообщил греческий портал iefimerida.gr.

Инцидент произошел вечером 9 марта. На двух небинарных* людей на площади Аристотеля напала толпа в 150 человек, написало издание. Началось все с плевка в сторону трансгендера*, на что тот ответил, бросив в обидчика мороженое. После этого ситуация вышла из-под контроля.

«Разъяренная толпа численностью около 150 человек преследовала двух жертв, осыпая их угрозами и оскорблениями», - сообщило издание.

Небинарные* личности укрылись в ресторане, прибывшая на место полиция арестовала 21 человека. Среди задержанных - 11 несовершеннолетних и 12 иностранцев.

Трансгендерный* телеведущий Индиа Уиллоуби обиделся и подал заявление в полицию на писательницу Джоан Роулинг из-за комментария в соцсети. Автор «поттерианы» назвала его мужчиной, а сам он себя ощущает женщиной.

* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России

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