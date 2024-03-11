Орбан назвал условие для крупного торгового соглашения между США и Китаем

«Трамп <…> был очень близок к тому, чтобы заключить крупное всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем. И я вижу, что, конечно, после долгих-долгих и тяжелых переговоров сейчас тоже будет возможность этого», - подчеркнул глава венгерского правительства.

Так же он отметил, что его стране пошло бы на пользу присутствие немецкого, китайского, южнокорейского и американского капиталов.

Ранее Трамп в ходе встречи с Орбаном в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде назвал премьер-министра «великим лидером». Он также использовал в его адрес такие эпитеты, как «лучший», «умнейший» и «наиболее квалифицированный» лидер.