Орбан назвал провальными расчеты ЕС на поражение России
Евросоюз крупно просчитался, рассчитывая на то, что Россия потерпит поражение в конфликте, и Украина будет вести переговоры уже с новым российским руководством. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Астане на саммите Организации тюркских государств.
«Они (лидеры ЕС - прим. ред.) думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство, и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает», - процитировал Орбана ТАСС.
Венгерский премьер констатировал, что вопреки всему ЕС пока настроен на продолжение конфликта на Украине и не планирует прекращать вооружать ВСУ. По мнению политика, эта стратегия несостоятельна.
Он также указал на необходимость создать в Европе новую архитектуру системы безопасности , которая была бы приемлема как для России, так и для Украины. Нужен «план Б», подразумевающий прекращение огня и мирные переговоры, убежден Виктор Орбан.