Орбан назвал провальными расчеты ЕС на поражение России

«Они (лидеры ЕС - прим. ред.) думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство, и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает», - процитировал Орбана ТАСС.

Венгерский премьер констатировал, что вопреки всему ЕС пока настроен на продолжение конфликта на Украине и не планирует прекращать вооружать ВСУ. По мнению политика, эта стратегия несостоятельна.

Он также указал на необходимость создать в Европе новую архитектуру системы безопасности , которая была бы приемлема как для России, так и для Украины. Нужен «план Б», подразумевающий прекращение огня и мирные переговоры, убежден Виктор Орбан.