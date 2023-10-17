Орбан назвал необнадеживающим ответ Путина о прекращении огня на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал необнадеживающим ответ российского лидера Владимира Путина на вопрос о возможном прекращения огня на Украине. Об этом он рассказал в своем видеообращении в аккаунте в социальной сети Х.
Этим вопросом, по словам премьера Венгрии, задаются «все в Европе». Его Орбан и задал Путину на встрече в Пекине. Орбан уточнил, что для европейцев важно положить конец наплыву беженцев, санкциям и боевым столкновениям «по соседству».
«Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим», - констатировал он.
Венгрия будет учитывать этот ответ Путина при планировании дальнейших действий. Премьер заверил, что стране важно поддерживать сотрудничество с Россией в энергетике, экономике и других областях.
Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что страна вопреки санкциям будет стараться спасти отношения с РФ.
Владимир Путин прибыл в Китай , чтобы принять участие в форуме «Один пояс, один путь». Как заявил «360» политолог Иван Мезюхо, визит главы государства в Пекин снова развенчал миф о нахождении России в изоляции.