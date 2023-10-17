Орбан назвал необнадеживающим ответ Путина о прекращении огня на Украине

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Этим вопросом, по словам премьера Венгрии, задаются «все в Европе». Его Орбан и задал Путину на встрече в Пекине. Орбан уточнил, что для европейцев важно положить конец наплыву беженцев, санкциям и боевым столкновениям «по соседству».

«Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим», - констатировал он.

Венгрия будет учитывать этот ответ Путина при планировании дальнейших действий. Премьер заверил, что стране важно поддерживать сотрудничество с Россией в энергетике, экономике и других областях.

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что страна вопреки санкциям будет стараться спасти отношения с РФ.

Владимир Путин прибыл в Китай , чтобы принять участие в форуме «Один пояс, один путь». Как заявил «360» политолог Иван Мезюхо, визит главы государства в Пекин снова развенчал миф о нахождении России в изоляции.