13 апреля 2024, 22:49

«Опять меня сразило». Экс-президент Польши попал в больницу

РИА «Новости»
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Бывший президент Польши Лех Валенса сообщил о госпитализации в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом он  сообщил на своей странице в Facebook *.

Бывший польский лидер опубликовал фотографию с больничной кровати. При этом на его пальце был надет пульсоксиметр.

«И опять меня сразило!» - подписал он снимок.

При этом Валенса не уточнил, плановая это госпитализация или экстренная.

Бывший руководитель Польша страдает сахарным диабетом. Кроме того, у него вживлен кардиостимулятор. В последнее время он часто попадает в больницы. В конце прошлого года его госпитализировали с коронавирусом, а до этого у него оторвался провод кардиостимулятора.

Несколько лет назад СМИ уже сообщали, что у бывшего президента были выявлены проблемы с системой кровообращения.

Польшу Валенса возглавлял в 1990–1995 годах.

Ранее украинские СМИ сообщили, что потерявшего обе ноги бойца ВСУ не выпускали за границу из-за отсутствия отметки о снятии с воинского учета в военном билете и медицинских документов.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Больницы Болезни Соцсети Польша
13 апреля 2024, 23:13
Иран выпустил десятки беспилотников по Израилю
РИА «Новости»
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Иран атаковал Израиль, выпустив по нему десятки беспилотников. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Иран начал атаку на Израиль, используя десятки беспилотников», - написал репортер.

Равид при этом ссылается на американских и израильских чиновников. При этом никакой официальной информации об атаке еще не появилось.

Израиль Беспилотники Иран Конфликт Израиля и Палестины
13 апреля 2024, 23:03
В США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль
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Власти США предположили, что иранские военные атакуют Израиль утром в воскресенье, 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», - рассказал телеканалу американский чиновник.

Министр обороны Израиля Йоав Галант до этого заявил, что его страна внимательно наблюдает за «планируемым нападением» Ирана. По этой причине приняли решение усилить оборонительную и наступательную структуры.

ВВС Израиля привели в готовность системы обороны и нападения. Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, израильские военные оценивают ситуацию вместе со стратегическими партнерами из США.

Накануне стало известно, что жертвами авиаудара израильской армии по сектору Газа стали трое сыновей и внуки руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

США Израиль Военные Иран
13 апреля 2024, 22:32
Израиль привел в готовность системы обороны и нападения ВВС
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Системы обороны и нападения израильских ВВС привели в готовность. В небе находятся десятки самолетов, заявил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе в полной готовности», - отметил он.

Хагари также отметил, что израильские военные проводят оценку ситуации вместе со стратегическими партнерами из США и поддерживаем с ними тесную координацию.

В субботу, 13 апреля, израильские военные уничтожили в секторе Газа ракетные установки , нацеленные центральную часть страны. В течение прошлых суток армия Израиля ликвидировала несколько членов ХАМАС.

Во время авиаудара израильской армии по сектору Газа погибли трое сыновей руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
13 апреля 2024, 22:23
Иордания закроет воздушное пространство
РИА «Новости»
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Власти Иордании решили временно закрыть воздушное пространство. Ограничение вступит в силу в субботу, 13 апреля, с 23:00 по местному времени. Об этом сообщило местное государственное агентство Petra.

«Управление иорданской гражданской авиации решило временно и в качестве меры предосторожности закрыть воздушное пространство Иордании для всех прибытий, вылетов и транзитных рейсов, начиная с 23.00 субботы по местному времени», - говорится в сообщении.

Ограничения продлятся несколько часов. В агентстве также отметили, что обновления будут происходить в зависимости от дальнейшего развития событий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в некоторые ближневосточные государства из-за напряженной обстановки в регионе.

По ее словам, ситуация остается нестабильной в районе палестино-израильского конфликта и в зоне «голубой линии» между Ливаном и Израилем.

Самолеты Ближний Восток

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