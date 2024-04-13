«Опять меня сразило». Экс-президент Польши попал в больницу

Бывший польский лидер опубликовал фотографию с больничной кровати. При этом на его пальце был надет пульсоксиметр.

«И опять меня сразило!» - подписал он снимок.

При этом Валенса не уточнил, плановая это госпитализация или экстренная.

Бывший руководитель Польша страдает сахарным диабетом. Кроме того, у него вживлен кардиостимулятор. В последнее время он часто попадает в больницы. В конце прошлого года его госпитализировали с коронавирусом, а до этого у него оторвался провод кардиостимулятора.

Несколько лет назад СМИ уже сообщали, что у бывшего президента были выявлены проблемы с системой кровообращения.

Польшу Валенса возглавлял в 1990–1995 годах.

Ранее украинские СМИ сообщили, что потерявшего обе ноги бойца ВСУ не выпускали за границу из-за отсутствия отметки о снятии с воинского учета в военном билете и медицинских документов.

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