15 февраля 2025, 21:28

Опубликованы кадры первой встречи освобожденного из Газы Труфанова с семьей

РИА «Новости»
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Появились кадры первой встречи россиянина Александра Труфанова, освобожденного из сектора Газа, с матерью и невестой. Видео выложили в Telegram-канале МИД страны.

«Освобожденный из Газы Саша Труфанов на встрече с семьей. Мать, бабушка и невеста Саши были похищены нелюдями ХАМАСа из кибуца Нир-Оз и возвращены в ноябре 2023 года», - уточнили в ведомстве.

Мужчина ничего не знал о судьбе своей семьи 498 дней. Сегодня ему сообщили, что его отец Виталий был убит боевиками 7 октября.

Россиянин вернулся в Израиль в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Боевики освободили трех заложников 15 февраля.

На кадрах видно, что Труфанов встретился с матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Женщин также вернули в рамках сделки по освобождению заложников, но намного раньше.

Его освобождение стало итого усилий правительств РФ и Израиля.

Труфанова будут обследовать в больнице в центре Израиля. Первый осмотр после освобождения прошел на израильской военной базе.

РЕН ТВ сообщил, что проверка физического и психологического состояния россиянина займет как минимум несколько дней.

В начале февраля замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с руководством ХАМАС судьбу пленного россиянина, а также указал на необходимость освободить из плена и других заложников.

Израиль Мария Захарова Россия МИД РФ Боевики Палестина
15 февраля 2025, 22:06
«Сделаем Германию снова великой». Аккаунт Гитлера появился в соцсетях
Unsplash
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Авторизированный аккаунт «Адольфа Гитлера» появился в соцсети Х. Оказалось, что хакеры взломали профиль президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщило РЕН ТВ.

На странице «Гитлер» появился пост о том, что Германию «снова сделают великой», а американского предпринимателя Илона Маска назвали «официальным амбассадором». Позже аккаунт заблокировали модераторы соцсети.

Пользователи Сети задались вопросом, как подобный аккаунт прошел модерацию и получил подтвержденный статус. Немецкие СМИ сообщили, что раньше страница принадлежала президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Сейчас ее вернули политику.

В декабре хакеры взломали ТВ-пакет «Триолан» на Украине и выложили скандальное видео о детях олигархов, сбежавших от мобилизации в Европу, где они ведут разгульный образ жизни.

Германия Соцсети Хакеры
15 февраля 2025, 21:06
Акции протеста против конференции безопасности прошли в Мюнхене
Соцсети
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Противники Мюнхенской конференции по безопасности провели две демонстрации на центральной площади города Кенигсплац. Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные полиции, общее число участников протестов составило около 1500 человек.

Противники Мюнхенской конференции по безопасности провели две демонстрации на центральной площади города Кенигсплац. Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные полиции, общее число участников протестов составило около 1500 человек.

Журналисты уточнили, что акцию провел левый альянс «Антисико», традиционно выступающий против проведения конференции в Мюнхене, а также правое объединение Querdenker («Нестандартное мышление» - прим. ред.), организовавшее митинг «За мир».

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами о немедленном перемирии и призывами к всемирному разоружению.

Среди принесенных на акции флагов оказались знамена Палестины. Хотя обе организации призывали сторонников не использовать национальные флаги.

В своих выступлениях лидеры акции призвали к прекращению политики перевооружения и эскалации, проводимой странами НАТО.

Мюнхенская конференция по безопасности завершится в ближайшее воскресенье, 16 февраля. Сегодня с основными заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Глава Североатлантического альянса в своем выступлении обратился к представителям стран Евросоюза с предложением прекратить жаловаться на свой невнятный статус по переговорам вокруг украинского конфликта, а подготовить предложения и вступить в дискуссии.

Германия Протесты
15 февраля 2025, 19:59
Евросоюз призвали восстановить диалог с Россией
РИА «Новости»
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Группа евродепутатов Финляндии заявили, что Евросоюзу необходимо наладить диалог с Россией. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Yle.

Судя по проведенному среди законодателей опросу, за прямой диалог с российской стороной выступили депутаты Европарламента Мерья Кюллонен и Юсси Сарамо от Союза левых сил, Ээро Хейнялуома (Социал-демократическая партия) и Сирпа Пиетикяйнен (Коалиционная партия). Против контактов ЕС с Россией высказались 11 финских депутатов.

Парламентариев опрашивали с 6 по 11 февраля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что странам Евросоюза вместо того, чтобы предлагать идеи по гарантиям безопасности Украине, нужно перестать жаловаться на свой непонятный статус в будущих переговорах.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, договоренность о разрешении конфликта на Украине могут достичь за шесть месяцев.

Финляндия Россия Евросоюз
15 февраля 2025, 18:49
ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися
РИА «Новости»
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Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%. Выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. Его процитировало РИА «Новости».

«На 18:00 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись», - отметил он.

Претендентами на пост главы государства в 2025 году стали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Утром 15 февраля в Абхазии открылись 152 избирательных участка в самой Абхазии. Еще два оборудовали на территории России - в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования станут известны 16 февраля.

Представителей из России не отправили в Абхазию для международного наблюдения на президентских выборах.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025

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